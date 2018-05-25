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    İŞKUR Müdürüne FETÖ gözaltısı

    İHA
    25.05.2018 - 20:26 | Son Güncelleme:

    Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Manisa İl Müdürü, Yalova merkezli yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

    Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2016 Aralık ayından itibaren Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü olarak görevini sürdüren S.A. polis tarafından bugün gözaltına alındı. Manisa Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen S.A., daha sonra Manisa İl Emniyet Müdürü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yalova’ya götürülen İl Müdürü S.A.’nın kentte daha önce görev yaptığı dönemde FETÖ/PDY ile bağlantısının olduğu iddia edildi.

    Etiketler: işkur , gündem
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