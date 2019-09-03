İŞKUR kurum dışı işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?
Türkiye genelinde iş arayan vatandaşlara istihdam sağlayan İŞKUR, ilanlarını güncellemeye devam ediyor. Geçici işçi alımı yapmak isteyen kurumlar, İŞKUR aracılığı ile kurum dışı işçi alımı ilanlarını yayımladı. Peki, İŞKUR kurum dışı işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte, merakla araştırılan o konu hakkında detaylar.
İş arayan vatandaşlar, İŞKUR internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanları sıklıkla takip ediyor. Kurum dışı işçi alımı ilanı, kamu kurumlarının açtığı geçici personel alımlarında çalışmak isteyenler, bu ilanlara İŞKUR aracılı ile erişim sağlayabiliyor. Peki, kurum dışı işçi alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte, ilanların yer aldığı sistem hakkında detaylı bilgiler.
KURUM DIŞI İŞÇİ ALIMI İLANI İÇİN BAŞVURULAR NEREDEN YAPILIR?
Kurum dışı işçi alımı ilanları, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden belirli periyodlarla yayımlanmaktadır. Kurum dışı işçi alımı ilanları illere göre görüntülenebilecek.
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