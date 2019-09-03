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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.09.2019 - 19:38, Son Güncelleme:

İŞKUR kurum dışı işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

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İŞKUR kurum dışı işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

Türkiye genelinde iş arayan vatandaşlara istihdam sağlayan İŞKUR, ilanlarını güncellemeye devam ediyor. Geçici işçi alımı yapmak isteyen kurumlar, İŞKUR aracılığı ile kurum dışı işçi alımı ilanlarını yayımladı. Peki, İŞKUR kurum dışı işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte, merakla araştırılan o konu hakkında detaylar.

İş arayan vatandaşlar, İŞKUR internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanları sıklıkla takip ediyor. Kurum dışı işçi alımı ilanı, kamu kurumlarının açtığı geçici personel alımlarında çalışmak isteyenler, bu ilanlara İŞKUR aracılı ile erişim sağlayabiliyor. Peki, kurum dışı işçi alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte, ilanların yer aldığı sistem hakkında detaylı bilgiler.

KURUM DIŞI İŞÇİ ALIMI İLANI İÇİN BAŞVURULAR NEREDEN YAPILIR?

Kurum dışı işçi alımı ilanları, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden belirli periyodlarla yayımlanmaktadır. Kurum dışı işçi alımı ilanları illere göre görüntülenebilecek.

İŞKUR KURUM DIŞI İŞÇİ ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYIN

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