İŞKUR kura ile personel alımı yapacak | İŞKUR TYP başvurusu ne zamana kadar devam edecek?

İŞKUR üzerinden Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında Çanakkale'de personel alımı yapılacağı duyuruldu. 287108 numaralı TYP'ye sadece Ayvacık/Çanakkale/Çanakkale, Bayramiç/Çanakkale, Biga/Çanakkale, Çan/Çanakkale, Çanakkale Merkez/Çanakkale, Ezine/Çanakkale, Gelibolu/Çanakkale, Gökçeada/Çanakkale, Lapseki/Çanakkale, Yenice/Çanakkale/Çanakkale ilçesinde/ilçelerinde ikamet eden kişiler başvurabilecek.

İŞKUR internet sitesi üzerinden başvuruları alınan ve kura yöntemiyle belirlenecek olan personel alımı için son gün 3 Ocak.

KATILIM ŞARTLARI NELERDİR?

• Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

• 18 yaşını tamamlamış olmak,

• Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

• Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç),



KATILIMCILAR NASIL SEÇİLMEKTEDİR?



Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunmaktadır. Her Programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenir.



• Noter kurası yöntemi,

• Liste yöntemi,

• Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi.



İstihdamında güçlük çekilen aşağıdaki gruplar Birinci Liste, bunlar dışında kalanlar İkinci Liste olacak şekilde tasnif edilecektir. Aşağıdaki grupların hepsi Birinci Liste’ye dâhil edilecek olup, gruplar arasında herhangi bir öncelik sıralaması bulunmamaktadır; Birinci listedeki başvuranlar tamamlanmadan 2. listeden başvuranlar yararlanıcı olamayacaktır.



• Kadınlar,

• 35 yaş üstü bireyler,

• Engelliler,

• Eski hükümlüler,

• Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar,



2017 yılında, TYP katılımcı seçiminde hakkaniyetin ve toplumsal huzurun sağlanması adına ‘’başvuru başlangıç tarihi aynı olan TYP’lere Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca birinin katılabileceği’’ yönünde düzenleme yapılmıştır.



2019 yılında yapılan düzenleme ile ‘’ADNKS’ye göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının net asgari ücretin 1,5 katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişilerin TYP’ye katılamayacağı’’ yönünde düzenlemeler getirilmiştir.

TYP HANGİ ALANLARDA UYGULANMAKTADIR?

Çevre temizliği

Kamusal altyapının yenilenmesi

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda bakım onarım ve temizlik işleri yapılması

Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması

Ağaçlandırma

Park düzenlemeleri

Vadi ve dere ıslahı

Erozyon engelleme çalışmaları