İŞKUR işsizlik maaşı bayramdan önce verilecek mi?
İŞKUR üzerinden verilen işsizlik maaşının bayram öncesi yatırılıp yatırılmayacağı vatandaşların gündeminde yer alıyor. Normal şartlarda 5 Haziran tarihinde yatırılacak olan İŞKUR işsizlik maaşı için müjde veren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ödemelerin erken tarihte yapılacağını açıkladı. Peki, İŞKUR işsizlik maaşı bayramdan önce yatacak mı? İşte, o detaylar
İŞKUR işsizlik maaşı için önemli açıklama, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından geldi. Bakan Selçuk, maaşların yatırılacağı tarihi açıkladı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ramazan Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle, İşsizlik Ödeneği ve Kısa Çalışma Ödeneğinin ödeme tarihlerinin 31 Mayıs 2019’a alındığını söyledi.
Bu sayede işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanan vatandaşların ödemelerini bayram öncesi alabileceğini ifade eden Bakan Selçuk, vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını vurguladı. Selçuk ayrıca, vatandaşların T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanları ile birlikte PTT şubelerine başvurarak ödemelerini alabileceklerini belirtti.
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