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    İŞKUR iş ilanları aracılığıyla 121 bin personel aranıyor | Güncel İŞKUR ilanları

    Hürriyet Haber
    28.05.2018 - 17:21 | Son Güncelleme:

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bünyesinde faaliyet gösteren ve işsizliğin önlenmesine yardımcı olmak amacıyla kurulan İŞKUR, çok sayıda boş pozisyon için iş ilanı yayınlandı. Birçok kişinin ihtiyacına göre pozisyon açılan İŞKUR'a başvuru yaparak özel sektörde istihdam edilebilirsiniz. İŞKUR'da şu an güncel olarak 121.894 açık iş bulunmakta. Peki, İŞKUR ilanlarına nasıl başvurulur? İŞKUR'daki ilanlara kimler başvuru yapabilir?

    İŞKUR iş ilanları aracılığıyla 121 bin personel alımı yapacak. Çok sayıda kurum çeşitli iş kollarında istihdam etmek üzere personel alımını İŞKUR aracılığıyla yapıyor. Beden İşçi, Satış Temsilcisi, Güvenlik Görevlisi, Şoför ve Aşçı gibi çok sayıda meslekte uzmanlaşmış eleman aranan İŞKUR'daki ilanlara başvurmanız oldukça kolay. İşte, güncel İŞKUR iş ilanları...

    İŞKUR İŞ İLANLARI

    Kamu Kurumları veya Özel Sektör Firmalarında işçi statüsüyle çalışmak üzere iş arayanlar, ister internet Şubesi isterse en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla sisteme üye olup, özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra yine İnternet Şubesini kullanarak; Kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabilirler, Çeşitli kriterler girerek yurtiçi iş ilanlarını arayabilir, kişisel bilgileriyle eşleşebilen ilanlara başvurabilirler, Çeşitli kriterler girerek yurtdışı iş ilanlarını arayabilir, yurtdışındaki işyerlerine işgücü sevk etmek isteyen işverenlerin iletişim bilgilerine ulaşarak kendileriyle doğrudan temasa geçebilirler, Bilgi sahibi olmak istedikleri memur ilanları vb. gibi yukarıdaki kapsamın dışında kalan diğer iş ilanlarına ulaşabilirler.

    İŞKUR İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    NASIL BAŞVURU YAPILIR?

    İş arayanlar, ister İŞKUR'un internet sitesinden, ister en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü'nden sisteme üye olup kendine uygun işe başvurabiliyor.

    İş arayanlar İŞKUR'un sitesine özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra; kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabiliyor.

    Yurtiçi, yurtdışı iş ilanlarını arayabiliyor, işverenlerle doğrudan temasa geçebiliyor .

    Etiketler: İŞKUR personel alımı , iş ilanı , gündem
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