İŞKUR ilköğretim mezunu büro memuru alımı yapacak! Başvuru nasıl yapılır?
İŞKUR, güncel iş ilanlarını yenileyerek ilköğretim mezunu büro memuru alınacağını duyurdu. İş arayan vatandaşlara aracılık eden İŞKUR'un güncellediği iş ilanına göre, işe alınacak olan büro memuru personelleri özel sektörde İstanbul, Bursa, Sivas, Adana gibi illerde istihdam edecek. Peki, İŞKUR başvurusu nasıl yapılır? İşte, İŞKUR büro işçisi alımına dair detaylar.
Türkiye genelinde iş arayan vatandaşlara iş imkanı tanımada aracılık eden İŞKUR güncel iş ilanlarını yeniledi. İŞKUR'un internet sitesinde binlerce açık iş pozisyonuna başvuru yapacak olan vatandaşlar, e-devlet şifresi ile online ya da İŞKUR İl Müdürlüğü'nden işlemlerini tamamlayabilirler. İşte, İŞKUR iş başvurusu hakkında bilgiler.
Kamu Kurumları veya özel sektör firmalarında işçi statüsüyle çalışmak üzere iş arayanlar, ister internet Şubesi isterse en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla sisteme üye olup, öz geçmişlerini kayıt ettikten sonra yine İnternet Şubesini kullanarak; Kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabilirler.
İŞKUR BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İş arayanlar, ister İŞKUR'un internet sitesinden, ister en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü'nden sisteme üye olup kendine uygun işe başvurabiliyor. İş arayanlar İŞKUR'un sitesine özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra; kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabiliyor. Yurtiçi, yurtdışı iş ilanlarını arayabiliyor, işverenlerle doğrudan temasa geçebiliyor.
İŞKUR BÜRO MEMURU İŞ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN
BÜRO MEMURLUĞUNUN GÖREVLERİ NEDİR?
Büro Memuru (Genel) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
Büro Memuru (Genel) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Postadan gelen evrakın inceleyip ayırmak ,
b) Gerekli bilgileri toplayarak gönderilecek yazıları hazırlayıp göndermek,
c) Yazışma ve diğer belgeleri dosyalamak,
d) Satış kayıtları inceleyip, fatura, makbuz ve gönderme ile ilgili evrakların hazırlanmasını sağlamak,
e) Başvuru sahiplerini kabul edip, görüşerek randevular tespit emek,
f) Gerekli kişi ve şubelere istekleri ve sorularını yöneltmek,g) Bilgi almak veya vermek için telefon konuşmaları yapmak,
h) Hesap ödemeleri alıp, kasa hesabından ödemeler yapmak,i) Malzeme ve ihtiyaçları tespit için incelemeler yapıp, stok taleplerinde bulunarak, gerekli yerlere dağıtımını yapmak,
j) Alındılara, ödemelere, personele dağıtılan kırtasiyeye ve diğer işlemlere ait miktar ve bilgileri muhasebe ve ilgili defterlere kaydetmek,
k) Yönetimle ilgili bilgiler için işlemler ve diğer raporların özetlerini hazırlayıp tasnif etmek,l) Bildirge, vergi, prim veya diğer konularla ilgili resmi formları doldurmak,idari, büro, kayıt, neşriyat, form düzenleme ve posta hizmetlerini ifa ederken daktilo makinesi, hesap makinesi ve büro telefon santralini kullanabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
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