İŞKUR GSB personel alımı için son gün! İŞKUR başvurusu nasıl yapılır?

GSB için farklı birimlerden toplam 3 bin 264 personel alımı yapılacağını açıklayan İŞKUR, ilanın son günün müracaatları kabul ediyor. Cankurtaran, Otobüs kaptanı, muhasebeci ve gençlik lideri gibi birçok sınıfta personel alımı yapacak olan İŞKUR, alımları sürekli işçi sınıfında gerçekleştirecek. Peki, adaylarda aranan başvuru şartları neler olacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

BAŞVURU KOŞULLARI NELER OLACAK?

Her birim için ayrı bir koşul arayan Gençlik ve Spor Bakanlığı, adaylarda aranan eğitim durumu, ve sahip olmaları gereken nitelikleri paylaştı. İşte, başvuru koşulları hakkında detaylar;

Temizlik Görevlisi En az İlköğretim: 730 kişi alınacak

Cankurtaran --- En az İlköğretim mezunu: Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunca verilmiş en az Bronz Cankurtaran Belgesi sahibi olmak --- 165 kişi alınacak



Mekaniker (Pedallı Araçlar) --- En az İlköğretim mezunu: Türkiye Bisiklet Federasyonunca verilmiş Teknik Eleman belgesine sahip olmak --- 16 kişi alınacak



Otobüs Kaptanı (Şoförü) --- En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu: D sınıfı ehliyet sahibi olmak, En az SRC 2 ve SRC 4 belgesine sahip olmak 37 kişi alınacak



Aşçı Yardımcısı --- En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu: Aşçılık Yardımcılığı Kalfalık Belgesi ve MEB Onaylı Hijyen Belgesi sahibi olmak 40 kişi alınacak



Aşçı--- En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu: Aşçılık Usta Öğreticilik Belgesi ve MEB Onaylı Hijyen Belgesi sahibi olmak 30 kişi alınacak



Elektrik Tesisatçısı (Bina) --- En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu: İlgili alandan ustalık veya kalfalık belgesi sahibi olmak 73 kişi alınacak



Güvenlik Görevlisi--- En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu: Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasına Sahip Olmak 465 kişi alınacak



Havuz Suyu Operatörü--- En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu: MEB Onaylı Havuz Suyu Operatörü Sertifikasına Sahip Olmak 33 kişi alınacak



Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu: İlgili alandan ustalık veya kalfalık belgesi sahibi olmak ve

MEB Onaylı Doğalgaz Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi Belgesine sahip olmak 128 kişi alınacak



Garson (Servis Elemanı)--- En az Ortaöğretim (Meslek Lisesi) mezunu: Meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak 18 kişi alınacak



Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı)--- En az Ortaöğretim (Meslek Lisesi) mezunu: Meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak 9 kişi alınacak



Soğutma ve İklimlendirme Teknisyeni--- En az Ortaöğretim (Meslek Lisesi) mezunu: Meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak 16 kişi alınacak



Makine Teknikeri--- Ön Lisans Üniversitelerin Makine - Motor - Mekatronik Bölümlerinden birinden mezun olmak 31 kişi alınacak



Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri--- Ön Lisans Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak 22 kişi alınacak



Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Teknikeri ---Ön Lisans Sözlü Sınav --- Üniversitelerin Çim Alan Tesisi ve Yönetimi programından mezun olmak 6 kişi alınacak



Gençlik Lideri Ön Lisans ---Sözlü Sınav --- Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Onaylı Gençlik Liderliği Belgesine Sahip Olmak 404 kişi alınacak



Gençlik Lideri Lisans--- Sözlü Sınav --- Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Onaylı Gençlik Liderliği Belgesine Sahip Olmak 951 kişi alınacak



Muhasebeci Lisans ---Sözlü Sınav --- İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden birinden mezun olmak 69 kişi alınacak

İŞKUR ÜZERİNDEN BAŞVURU İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

İŞE ALINANLAR 60 GÜN DENEME SÜRECİNDEN GEÇECEK

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesine yapılacak olan sürekli işçi personel alımı için başvuru şartları ve detayları belli oldu. İŞKUR üzerinden yapılacak olan alımlarda 3 bin 243 personel istihdam edilecek. 18 yaşını tamamlayan ve özel şartları karşılayan kişiler, 60 günlük deneme süresine tabi tutulacak. Bu süreçte başarılı olanlar göreve devam ederken, başarısız olanların iş akdi son bulacak.

Başvuru esnasında talep edilen belge ve bilgileri yanlış gönderen kişilerin adaylıkları, sonradan anlaşılsa bile son bulacak. Kuraya ve sözlü sınava alım yapılacak kişi sayısının dört katı kadar aday katılacak.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

11 Şubat tarihinde İŞKUR üzerinden başlayacak olan başvurular, 15 Şubat tarihinde sona erecek. Başvurular online olarak yapılacak.

BAŞVURU İÇİN TALEP EDİLEN ŞARTLAR NELER OLACAK?

Farklı pozisyonlarda alım yapacak olan Gençlik ve Spor Bakanlığı, bu pozisyonlar için bazı özel şartlar talep edecek. İşte, o özel şartlar;

1- Gençlik Lideri ve Muhasebeci kadroları için lisans düzeyindeki 2018 KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,



2- Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Teknikeri ve Gençlik Lideri kadroları için ön lisans düzeyindeki 2018 KPSS P93 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,



Şartıyla Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş ilanının 4 (Dört) katı kadar aday belirlenecek. Belirlenen adaylar sözlü sınava tabi tutulacak.



3- Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri, Makine Teknikeri, Temizlik Görevlisi, Cankurtaran, Mekaniker (Pedallı Araçlar), Otobüs Kaptanı (Şoför), Aşçı, Aşçı Yardımcısı, Elektrik Tesisatçısı (Bina), Güvenlik Görevlisi, Havuz Suyu Operatörü, Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı, Garson (Servis Elamanı), Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı), Soğutma ve İklimlendirme Teknisyeni kadroları için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar sözlü sınava tabi tutulacaktır.



Temizlik Görevlisi meslek kolunda tanımlı engelli ve eski hükümlü işçiler için; Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 (Dört) katı ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Kura çekimi sonucunda belirlenen 4 (Dört) katı kadar asıl aday sözlü sınava tabi tutulacaktır.



Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen öncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Belirlenen asıl adaylar sözlü sınava tabi tutulacaktır.



Adayların görevini devamlı yapmasına engel sağlık probleminin bulunmaması gerekmektedir.



Adayların vardiyalı çalışmaya engel durumunun olmaması gerekmektedir.



Adaylar, başvurunun son günü itibarıyla duyurumuz ekinde yer alan tabloda meslek kollarına uygun olarak talep edilen eğitim durumu ve özel şartlara haiz olması gerekmektedir.

SÖZLÜ SINAVDA ADAYLARA NELER SORULACAK?

Kura çekimi sonrası belirlenen asıl adaylar başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını Sınav Kurullarına teslim edecek. Evrak İnceleme Komisyonu tarafından teslim edilen belgeler incelendikten sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve ilan edilecek nihai listede yer alan adayların sözlü sınav yeri ve tarihleri Bakanlığımız (www.gsb.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.



Adaylar, sözlü sınavda Genel Kültür (25 Puan), Genel Yetenek (25 Puan) ve Mesleki Bilgi ve Becerilerine ilişkin (50 Puan) konularda sınav kurulu Başkan ve üyelerinin ayrı ayrı vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir.



Sözlü sınavda adaylar;



Genel Kültür ve Genel Yetenek alanında adayların kapalı zarf usulü ile rastgele seçme suretiyle belirleyeceği soruya vereceği yazılı cevap,



Mesleki bilgi, beceri ve görevlerine ilişkin konularda ise yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacak değerlendirme esas alınacaktır.



Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar; Bakanlığımız (www.gsb.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.