İŞKUR büro personeli başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
İŞKUR büro personeli başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü bünyesindeki büro personeli eksikliğini gidermek için başlatılan başvuru süreci 4 Temmuz’da sona ermişti. Sonuçları merak eden adaylar sık sık İŞKUR’un resmi sayfasını ziyaret ediyor. Peki, İŞKUR büro personeli başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanla 1.141'i İş ve Meslek Danışmanı (İMD), 1078'i ise Büro Personeli olmak üzere 2 bin 219 personel alımı yapılacağı duyurulmuştu. İŞKUR’un ilgili pozisyonlarına başvurular 25 Haziran- 4 Temmuz 2018 tarihleri arasında alınmıştı. Başvuru telaşını geride bırakan adayların gözü kulağı şimdi sonuç tarihinde. Sonuçların ne zaman açıklanacağına dair bir gelişme yok. Konu hakkında bir gelişme olduğu ya da sonuçlar açıklandığı takdirde haberimizden takip edebilirsiniz.
İŞKUR İŞ İLANLARI YAYIMLAMAYA DEVAM EDİYOR
Kamu Kurumları veya Özel Sektör Firmalarında işçi statüsüyle çalışmak üzere iş arayanlar, ister internet Şubesi isterse en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla sisteme üye olup, özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra yine İnternet Şubesini kullanarak; Kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabilirler, Çeşitli kriterler girerek yurtiçi iş ilanlarını arayabilir, kişisel bilgileriyle eşleşebilen ilanlara başvurabilirler, Çeşitli kriterler girerek yurtdışı iş ilanlarını arayabilir, yurtdışındaki işyerlerine işgücü sevk etmek isteyen işverenlerin iletişim bilgilerine ulaşarak kendileriyle doğrudan temasa geçebilirler, Bilgi sahibi olmak istedikleri memur ilanları vb. gibi yukarıdaki kapsamın dışında kalan diğer iş ilanlarına ulaşabilirler.
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