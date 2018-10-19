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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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19.10.2018 - 12:32, Son Güncelleme:

İŞKUR büro personeli başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

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İŞKUR büro personeli başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

İŞKUR büro personeli başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü bünyesindeki büro personeli eksikliğini gidermek için başlatılan başvuru süreci 4 Temmuz’da sona ermişti. Sonuçları merak eden adaylar sık sık İŞKUR’un resmi sayfasını ziyaret ediyor. Peki, İŞKUR büro personeli başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanla 1.141'i İş ve Meslek Danışmanı (İMD), 1078'i ise Büro Personeli olmak üzere 2 bin 219 personel alımı yapılacağı duyurulmuştu. İŞKUR’un ilgili pozisyonlarına başvurular 25 Haziran- 4 Temmuz 2018 tarihleri arasında alınmıştı. Başvuru telaşını geride bırakan adayların gözü kulağı şimdi sonuç tarihinde. Sonuçların ne zaman açıklanacağına dair bir gelişme yok. Konu hakkında bir gelişme olduğu ya da sonuçlar açıklandığı takdirde haberimizden takip edebilirsiniz.

İŞKUR İŞ İLANLARI YAYIMLAMAYA DEVAM EDİYOR

Kamu Kurumları veya Özel Sektör Firmalarında işçi statüsüyle çalışmak üzere iş arayanlar, ister internet Şubesi isterse en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla sisteme üye olup, özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra yine İnternet Şubesini kullanarak; Kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabilirler, Çeşitli kriterler girerek yurtiçi iş ilanlarını arayabilir, kişisel bilgileriyle eşleşebilen ilanlara başvurabilirler, Çeşitli kriterler girerek yurtdışı iş ilanlarını arayabilir, yurtdışındaki işyerlerine işgücü sevk etmek isteyen işverenlerin iletişim bilgilerine ulaşarak kendileriyle doğrudan temasa geçebilirler, Bilgi sahibi olmak istedikleri memur ilanları vb. gibi yukarıdaki kapsamın dışında kalan diğer iş ilanlarına ulaşabilirler.

İŞKUR İLANLARI İÇİN TIKLAYIN

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