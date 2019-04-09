İŞKUR büro memuru alımı yapacak| İşte İŞKUR başvuru şartları
Yurt genelinde iş arayan binlerce vatandaşın umut kapısı olan İŞKUR, resmi internet sitesi üzerinden çok sayıda büro memuru alımı yapacak. İŞKUR'da duyurulan ilanlarla beraber 60 binden fazla personel alınacağı öğrenildi. Büro memurluğu için başvuru yapmak isteyenler İŞKUR başvurularının nasıl yapılacağını merak etmeye başladı. İşte, İŞKUR büro memurluğu başvurusu ile ilgili merak edilenler...
İŞKUR eğitim programları ve mesleki eğitimlerle yeni mezunu binlerce işsiz genç ve tecrübeli-tecrübesiz iş arayan binlerce vatandaş iş sahibi oldu. İŞKUR yayınladığı ilanla kamu ve özel sektöre büro memuru alımı yapacağını duyurdu. Peki İŞKUR başvuruları nasıl yapılır? İşte, İŞKUR büro memuru başvurusu nasıl yapılır?
İŞKUR'un internet sitesinde, İş arayanların kayıt yaptırabilmeleri için 14 yaşını doldurmuş olmaları gerekmekte olduğu belirtiliyor. Kayıt için beyan esas alınır. Beyanların gerçek dışı olmasından Kuruma hiçbir sorumluluk yüklenemez. İşte, farklı iş kollarından personel alımı yapan İŞKUR'a ailt güncel ilanlar...
Birçok kişinin ihtiyacına göre pozisyon açılan İŞKUR'a başvuru yaparak özel sektörde istihdam edilebilirsiniz.
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İŞKUR BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
İş arayanlar, ister İŞKUR'un internet sitesinden, ister en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü'nden sisteme üye olup kendine uygun işe başvurabiliyor. İş arayanlar İŞKUR'un sitesine özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra; kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabiliyor. Yurtiçi, yurtdışı iş ilanlarını arayabiliyor, işverenlerle doğrudan temasa geçebiliyor.
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