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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.04.2019 - 20:21, Son Güncelleme:

İŞKUR büro memuru alımı yapacak| İşte İŞKUR başvuru şartları

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İŞKUR büro memuru alımı yapacak| İşte İŞKUR başvuru şartları

Yurt genelinde iş arayan binlerce vatandaşın umut kapısı olan İŞKUR, resmi internet sitesi üzerinden çok sayıda büro memuru alımı yapacak. İŞKUR'da duyurulan ilanlarla beraber 60 binden fazla personel alınacağı öğrenildi. Büro memurluğu için başvuru yapmak isteyenler İŞKUR başvurularının nasıl yapılacağını merak etmeye başladı. İşte, İŞKUR büro memurluğu başvurusu ile ilgili merak edilenler...

İŞKUR eğitim programları ve mesleki eğitimlerle yeni mezunu binlerce işsiz genç ve tecrübeli-tecrübesiz iş arayan binlerce vatandaş iş sahibi oldu. İŞKUR yayınladığı ilanla kamu ve özel sektöre büro memuru alımı yapacağını duyurdu. Peki İŞKUR başvuruları nasıl yapılır? İşte, İŞKUR büro memuru başvurusu nasıl yapılır?

İŞKUR'un internet sitesinde, İş arayanların kayıt yaptırabilmeleri için 14 yaşını doldurmuş olmaları gerekmekte olduğu belirtiliyor. Kayıt için beyan esas alınır. Beyanların gerçek dışı olmasından Kuruma hiçbir sorumluluk yüklenemez. İşte, farklı iş kollarından personel alımı yapan İŞKUR'a ailt güncel ilanlar...

Birçok kişinin ihtiyacına göre pozisyon açılan İŞKUR'a başvuru yaparak özel sektörde istihdam edilebilirsiniz.

BÜRO MEMURLUĞU İLANLARI İÇİN TIKLAYIN

İŞKUR BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İş arayanlar, ister İŞKUR'un internet sitesinden, ister en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü'nden sisteme üye olup kendine uygun işe başvurabiliyor. İş arayanlar İŞKUR'un sitesine özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra; kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabiliyor. Yurtiçi, yurtdışı iş ilanlarını arayabiliyor, işverenlerle doğrudan temasa geçebiliyor.

 

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