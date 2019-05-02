İŞKUR bekçi alımı başvuru şartları neler? 2019 İŞKUR iş ilanları
Bekçi alımı için İŞKUR'da yeni ilanlar erişime açıldı. Özel sektörde istihdam edilmek üzere birçok il için açılan bekçi alımı başvurusu, İŞKUR giriş işleminin ardından gerçekleştirilebiliyor. Peki, özel sektör firmaları için yapılabilecek olan İŞKUR bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Bekçi alımı başvuru şartları İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı. Özel sektör için gerçekleştirilecek olan alımlar, farklı başvuru şartlarını da beraberinde getirecek. Her firmanın bekçi alımı başvuru şartları ayrı olacağı için ilana başvuracak kişilerin, ilanları detaylıca incelemesi gerekecek. İşte, İŞKUR bekçi alımı ilanı hakkında bazı detaylar
BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Bekçi alımı için her firmanın başvuru şartları farklılık göstermektedir. İşte, o ilanlardan bazıları;
-"Bağ evinde karı koca birlikte kalacak en fazla iki çocuklu, 21-45 yaş arası bekçiler aranmaktadır. Erkekler bahçe işleriyle uğraşacak, kadınlar ev işini yapacak. Bağ evi doğum hastanesinin yakınlarındadır."
-"Sitede çalışacak araç kullanabilecek KAPI GÖREVLİSİ personeline ihtiyaç duyulmaktadır. Not: iş vardiyalıdır."
-"Gündüz vardiyasında çalışacak, ekip çalışmasında uyumlu, engelli personel alınacaktır."
-" Tekstil ürünleri ihracatı yapan firmamızda Gece vardiya çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, Askerlik hizmetini tamamlamış, erkek adaylar alınacaktır. Görüşmeler iş yerinde yüz yüze yapılacaktır." Aranan nitelikler: "Dikkatli, düzenli, sorumluluk sahibi ve güvenilir, İletişimi güçlü, saygılı, güler yüzlü, dinamik,"
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