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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.05.2019 - 14:29, Son Güncelleme:

İŞKUR bekçi alımı başvuru şartları neler? 2019 İŞKUR iş ilanları

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İŞKUR bekçi alımı başvuru şartları neler? 2019 İŞKUR iş ilanları

Bekçi alımı için İŞKUR'da yeni ilanlar erişime açıldı. Özel sektörde istihdam edilmek üzere birçok il için açılan bekçi alımı başvurusu, İŞKUR giriş işleminin ardından gerçekleştirilebiliyor. Peki, özel sektör firmaları için yapılabilecek olan İŞKUR bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Bekçi alımı başvuru şartları İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı. Özel sektör için gerçekleştirilecek olan alımlar, farklı başvuru şartlarını da beraberinde getirecek. Her firmanın bekçi alımı başvuru şartları ayrı olacağı için ilana başvuracak kişilerin, ilanları detaylıca incelemesi gerekecek. İşte, İŞKUR bekçi alımı ilanı hakkında bazı detaylar

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Bekçi alımı için her firmanın başvuru şartları farklılık göstermektedir. İşte, o ilanlardan bazıları;

-"Bağ evinde karı koca birlikte kalacak en fazla iki çocuklu, 21-45 yaş arası bekçiler aranmaktadır. Erkekler bahçe işleriyle uğraşacak, kadınlar ev işini yapacak. Bağ evi doğum hastanesinin yakınlarındadır."

-"Sitede çalışacak araç kullanabilecek KAPI GÖREVLİSİ personeline ihtiyaç duyulmaktadır. Not: iş vardiyalıdır."

-"Gündüz vardiyasında çalışacak, ekip çalışmasında uyumlu, engelli personel alınacaktır."

-" Tekstil ürünleri ihracatı yapan firmamızda Gece vardiya çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, Askerlik hizmetini tamamlamış, erkek adaylar alınacaktır. Görüşmeler iş yerinde yüz yüze yapılacaktır." Aranan nitelikler: "Dikkatli, düzenli, sorumluluk sahibi ve güvenilir, İletişimi güçlü, saygılı, güler yüzlü, dinamik,"

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