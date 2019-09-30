İŞKUR 780 güvenlik görevlisi personeli alacak! Başvuru şartları neler?
İş arayan vatandaşlara aracılık eden İŞKUR güncel iş ilanlarını yeniledi. İŞKUR'un resmi internet sitesinde yayımladığı yeni ilanlara göre, Türkiye genelinde ilköğretim ve lise mezunu 780 güvenlik görevlisi alınacak. Vardiyalı ve vardiyasız olarak çalışacak olan personeller, Konya, Isparta, Muğla, Mersin, İzmir gibi illerde istihdam sağlayacak. Peki, İŞKUR başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları neler?
Özel sektör veya kamuda iş arayanlara umut olan İŞKUR, 30 Eylül tarihinde iş ilanlarını yeniledi. İŞKUR vasıtasıyla güvenlik görevlisi olarak iş arayan yüzlerce vatandaş çeşitli illerde görev alacak. İŞKUR iş başvuruları İŞKUR İl Müdürlüğü'nden veya kurumun online internet sitesinden tamamlanacak. İşte, İŞKUR 780 güvenlik görevlisi alımı başvuruları hakkında detaylı bilgiler.
İŞKUR İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İş arayanlar, ister İŞKUR'un internet sitesinden, ister en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü'nden sisteme üye olup kendine uygun işe başvurabiliyor. İş arayanlar İŞKUR'un sitesine özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra; kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabiliyor. Yurtiçi, yurtdışı iş ilanlarını arayabiliyor, işverenlerle doğrudan temasa geçebiliyor.
Kamu Kurumları veya özel sektör firmalarında işçi statüsüyle çalışmak üzere iş arayanlar, ister İnteret Şubesi isterse en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla sisteme üye olup, özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra yine İnternet Şubesini kullanarak; Kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabilirler, Çeşitli kriterler girerek yurtiçi iş ilanlarını arayabilir, kişisel bilgileriyle eşleşebilen ilanlara başvurabilirler, Çeşitli kriterler girerek yurtdışı iş ilanlarını arayabilir, yurtdışındaki işyerlerine işgücü sevk etmek isteyen işverenlerin iletişim bilgilerine ulaşarak kendileriyle doğrudan temasa geçebilirler, Bilgi sahibi olmak istedikleri memur ilanları vb. gibi yukarıdaki kapsamın dışında kalan diğer iş ilanlarına ulaşabilirler.
BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
İŞKUR'un yayınladığı güvenlik görevlisi personel alımları için başvuru şartları ilanlara göre değişebiliyor. İŞKUR'un verdiği güvenlik görevlisi alımı başvuru şartlarının bazıları ise şöyle;
a) Özel Güvenlik Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Özel Güvenlik Görevlisi kimlik kartına sahip olmak,
b) Vardiyalı çalışmaya engel durumu olmamak,
c) Adaylar için en az 170 cm boyunda olmak, adayın boyundan [15 > Kilo-(boy-100)] belirtilen formülüne göre 15 birimden fazla olmamak.
d) 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak - temel eğitim sonrası kimlik geçerlilik süresi dolanlar için yenileme eğitiminin yapılmış olması ve Valiliklerce verilen geçerli Özel Güvenlik Görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
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