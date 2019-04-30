İŞKUR 542 büro memuru alımı yapacak? İŞKUR başvuruları nasıl yapılır?
Türkiye'de milyonlarca iş arayan vatandaşı iş sahibi yapan ve yeni mezun gençlere istihdam sağlamaya devam eden İŞKUR, güncel iş ilanlarını yayınladı. İŞKUR'un yayınladığı ilanlara göre, 542 büro memuru personel alınacağı duyuruldu. İstanbul, İzmir, Ankara başta olmak üzere birçok ilde İŞKUR personel alımı yapacak. İşte ,İŞKUR'un yayınladığı 542 büro memuru personel ilanları ile ilgili detaylar.
İş arayan vatandaşlara umut kapısı olan ve mesleki yeterlilik kursları ile istihdam sağlamaya devam eden İŞKUR, güncel iş ilanlarını resmi internet sitesi üzerinden yayımladı. İŞKUR'un yayınladığı ilanlara göre 542 genel büro memur, 24 idari büro memuru, 96 büro yönetimi ve sekreterlik/ büro yönetimi ve yönetici asistanı alınacak. Peki, İŞKUR başvuruları nasıl yapılır? İşte İŞKUR başvurusu ve büro memuru alımı ile ilgili bilgiler.
İŞKUR BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İş arayanlar, ister İŞKUR'un internet sitesinden, ister en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü'nden sisteme üye olup kendine uygun işe başvurabiliyor. İş arayanlar İŞKUR'un sitesine özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra; kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabiliyor. Yurtiçi, yurtdışı iş ilanlarını arayabiliyor, işverenlerle doğrudan temasa geçebiliyor.
Aşağıda yer alan link üzerinden ilanları görüntüleyebilecek olan vatandaşlar, ikamet ettikleri kente yakın ya da başvurmak istedikleri ildeki ilana tıklayarak detayları görüntüleyebilecek.
İlanlara başvurmak için ise öncelikle sisteme giriş yapmak gerecek. Sistem girişi E-Devlet şifresi ya da İŞKUR iş arayan sekmesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.
BÜRO MEMURLUĞU İLANI İÇİN TIKLAYIN
BÜRO MEMURLUĞUNUN GÖREVLERİ NEDİR?
Büro Memuru (Genel) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
Büro Memuru (Genel) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Postadan gelen evrakın inceleyip ayırmak ,
b) Gerekli bilgileri toplayarak gönderilecek yazıları hazırlayıp göndermek,
c) Yazışma ve diğer belgeleri dosyalamak,
d) Satış kayıtları inceleyip, fatura, makbuz ve gönderme ile ilgili evrakların hazırlanmasını sağlamak,
e) Başvuru sahiplerini kabul edip, görüşerek randevular tespit emek,
f) Gerekli kişi ve şubelere istekleri ve sorularını yöneltmek,g) Bilgi almak veya vermek için telefon konuşmaları yapmak,
h) Hesap ödemeleri alıp, kasa hesabından ödemeler yapmak,i) Malzeme ve ihtiyaçları tespit için incelemeler yapıp, stok taleplerinde bulunarak, gerekli yerlere dağıtımını yapmak,
j) Alındılara, ödemelere, personele dağıtılan kırtasiyeye ve diğer işlemlere ait miktar ve bilgileri muhasebe ve ilgili defterlere kaydetmek,
k) Yönetimle ilgili bilgiler için işlemler ve diğer raporların özetlerini hazırlayıp tasnif etmek,l) Bildirge, vergi, prim veya diğer konularla ilgili resmi formları doldurmak,idari, büro, kayıt, neşriyat, form düzenleme ve posta hizmetlerini ifa ederken daktilo makinesi, hesap makinesi ve büro telefon santralini kullanabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle