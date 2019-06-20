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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.06.2019 - 18:58, Son Güncelleme:

İŞKUR 3250 büro memuru alımı yapacak? İŞKUR'a nasıl başvuru yapılır?

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İŞKUR 3250 büro memuru alımı yapacak? İŞKUR'a nasıl başvuru yapılır?

Yurt genelinde birçok vatandaşa istihdam sağlayan İŞKUR, iş ilanlarını yeniledi. İŞKUR'un yayınlamış olduğu son ilanlara göre, 3250 büro memuru alımı yapılacağı görüldü. Farklı illerden alımı yapılacak olan büro memuru ilanında KPSS şartı aranmıyor. Peki, İŞKUR'a nasıl başvuru yapılır? İşte, İŞKUR güncel ilanları ve başvuruları hakkında bazı bilgiler.

İŞKUR iş ilanları aracılığıyla farklı illerden 3250 civarı personel alımı yapacak. İstanbul, İzmir, Konya, Hatay, Kocaeli gibi illerde alımı gerçekleştirecek olan iş alımında KPSS şartı ise aranmıyor. İlanların yayınlanması ile, İŞKUR büro memuru ilanına başvuru yapmak isteyenlerin konu ile ilgili araştırmaları başladı. Peki, İŞKUR başvurusu nasıl yapılır? İşte, İŞKUR iş ilanları hakkında detaylar...

İŞKUR'A BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Kamu Kurumları veya özel sektör firmalarında işçi statüsüyle çalışmak üzere iş arayanlar, ister İnteret Şubesi isterse en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla sisteme üye olup, özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra yine İnternet Şubesini kullanarak; Kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabilirler, Çeşitli kriterler girerek yurtiçi iş ilanlarını arayabilir, kişisel bilgileriyle eşleşebilen ilanlara başvurabilirler, Çeşitli kriterler girerek yurtdışı iş ilanlarını arayabilir, yurtdışındaki işyerlerine işgücü sevk etmek isteyen işverenlerin iletişim bilgilerine ulaşarak kendileriyle doğrudan temasa geçebilirler, Bilgi sahibi olmak istedikleri memur ilanları vb. gibi yukarıdaki kapsamın dışında kalan diğer iş ilanlarına ulaşabilirler.

BÜRO MEMURU İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYIN

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