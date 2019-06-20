İŞKUR 3250 büro memuru alımı yapacak? İŞKUR'a nasıl başvuru yapılır?
Yurt genelinde birçok vatandaşa istihdam sağlayan İŞKUR, iş ilanlarını yeniledi. İŞKUR'un yayınlamış olduğu son ilanlara göre, 3250 büro memuru alımı yapılacağı görüldü. Farklı illerden alımı yapılacak olan büro memuru ilanında KPSS şartı aranmıyor. Peki, İŞKUR'a nasıl başvuru yapılır? İşte, İŞKUR güncel ilanları ve başvuruları hakkında bazı bilgiler.
İŞKUR iş ilanları aracılığıyla farklı illerden 3250 civarı personel alımı yapacak. İstanbul, İzmir, Konya, Hatay, Kocaeli gibi illerde alımı gerçekleştirecek olan iş alımında KPSS şartı ise aranmıyor. İlanların yayınlanması ile, İŞKUR büro memuru ilanına başvuru yapmak isteyenlerin konu ile ilgili araştırmaları başladı. Peki, İŞKUR başvurusu nasıl yapılır? İşte, İŞKUR iş ilanları hakkında detaylar...
İŞKUR'A BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
Kamu Kurumları veya özel sektör firmalarında işçi statüsüyle çalışmak üzere iş arayanlar, ister İnteret Şubesi isterse en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla sisteme üye olup, özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra yine İnternet Şubesini kullanarak; Kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabilirler, Çeşitli kriterler girerek yurtiçi iş ilanlarını arayabilir, kişisel bilgileriyle eşleşebilen ilanlara başvurabilirler, Çeşitli kriterler girerek yurtdışı iş ilanlarını arayabilir, yurtdışındaki işyerlerine işgücü sevk etmek isteyen işverenlerin iletişim bilgilerine ulaşarak kendileriyle doğrudan temasa geçebilirler, Bilgi sahibi olmak istedikleri memur ilanları vb. gibi yukarıdaki kapsamın dışında kalan diğer iş ilanlarına ulaşabilirler.
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