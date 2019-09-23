İŞKUR 28 bin işçi alımı yapacak! İŞKUR başvuruları nasıl yapılır?
Vasıflı vasıfsız iş arayanlara olanak sağlayan İŞKUR güncel iş ilanlarını yeniledi. İŞKUR'un yayımladığı ilanlara göre, temizlik görevlisi, satış temsilcisi, kasiyer, garson mesleklerinden olmak üzere toplam 28 bin kişi istihdam sağlayacak. Peki, İŞKUR iş başvuruları nasıl yapılır? İşte, İŞKUR 28 bin işçi alımı iş başvurularına yönelik detaylı bilgiler.
Özel sektör veya kamuda iş arayanlara umut olan İŞKUR, 23 Eylül'de iş ilanlarını güncelledi. İŞKUR vasıtasıyla Türkiye'nin birçok ilince binlerce iş arayan vatandaş istihdam sağlayacak. İŞKUR iş başvuruları İŞKUR İl Müdürlüğü'nden veya kurumun online internet sitesinden yapılacilecek. İşte, İŞKUR başvuruları hakkında bazı bilgiler.
İŞKUR BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İş arayanlar, ister İŞKUR'un internet sitesinden, ister en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü'nden sisteme üye olup kendine uygun işe başvurabiliyor. İş arayanlar İŞKUR'un sitesine özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra; kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabiliyor. Yurtiçi, yurtdışı iş ilanlarını arayabiliyor, işverenlerle doğrudan temasa geçebiliyor.
Kamu Kurumları veya özel sektör firmalarında işçi statüsüyle çalışmak üzere iş arayanlar, ister İnteret Şubesi isterse en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla sisteme üye olup, özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra yine İnternet Şubesini kullanarak; Kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabilirler, Çeşitli kriterler girerek yurtiçi iş ilanlarını arayabilir, kişisel bilgileriyle eşleşebilen ilanlara başvurabilirler, Çeşitli kriterler girerek yurtdışı iş ilanlarını arayabilir, yurtdışındaki işyerlerine işgücü sevk etmek isteyen işverenlerin iletişim bilgilerine ulaşarak kendileriyle doğrudan temasa geçebilirler, Bilgi sahibi olmak istedikleri memur ilanları vb. gibi yukarıdaki kapsamın dışında kalan diğer iş ilanlarına ulaşabilirler.
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