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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.08.2019 - 18:38, Son Güncelleme:

İŞKUR 18 şehirde bekçi alımı yapacak! Başvuru şartları neler?

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İŞKUR 18 şehirde bekçi alımı yapacak! Başvuru şartları neler?

Türkiye genelinde iş arayan vatandaşlara istihdam sağlayan İŞKUR güncel iş ilanlarını yeniledi. İŞKUR'un açık pozisyonlarda verdiği ilana göre, 18 şehirde bekçi alımı yapılacak. Branşlarına göre başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar, iş ilanlarının başvuruları hakkında detayları araştırıyor. Peki, İŞKUR bekçilik başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları neler? İşte, o konu hakkında bilgiler.

Kamu veya özel sektörde iş olanağı sağlayan İŞKUR, 18 şehirde istihdam edilmek üzere bekçi alımı ilanı verdi. İŞKUR başvurusunda bulunmak isteyenler, kurumun internet sitesi üzerinden ya da İŞKUR müdürlüklerinden öz geçmişleri ile beraber başvurularını gerçekleştirecekler. İşte, başvurular hakkında merak edilenler.

İŞKUR BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İş arayanlar, ister İŞKUR'un internet sitesinden, ister en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü'nden sisteme üye olup kendine uygun işe başvurabiliyor. İş arayanlar İŞKUR'un sitesine özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra; kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabiliyor. Yurtiçi, yurtdışı iş ilanlarını arayabiliyor, işverenlerle doğrudan temasa geçebiliyor.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Bekçi alımı için her firmanın başvuru şartları farklılık göstermektedir. İşte, o ilanlardan bazıları;

İnşaat malzemeleri alım satımı alanında faaliyette bulunan firmaya 40 yaş üstü, emekli geçe beksi aranmaktadır. Emniyet teşkilatından emekli olursa tercih sebebidir.

Antalya-Kemer-Tekirova-Finike yol inşaatı projesi kapsamında Tekirova'da bulunan lojmanlar için ya da çalışma sahası için bekçi aramaktayız.
Ankara'nın ilçelerinde bulunan şantiyelerimizde çalıştırılmak üzere yatılı kapı kontrol görevlisi aranmaktadır. Şahsen başvuru ve telefonla başvuru kabul edilmemektedir.

Körfez Konutları Sitesinde çalıştırılmak üzere 25-55 yaş arası 3 bekçii alınacaktır. Çalışma sistemimiz vardiyalıdır.

Torbalı Yazıbaşı ' da ki tesisimizde değerlendirilmek üzere bekçi arayışımız bulunmaktadır.

İŞKUR BEKÇİ İLANLARI İÇİN TIKLAYIN

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