İŞKUR 158 kamu personeli alacak | Güncel İŞKUR ilanları
Türkiye'de milyonlarca vatandaşa iş imkanı sunan ve yeni mezun gençlere istihdam sağlayan İŞKUR güncel iş ilanlarını resmi internet sitesi üzerinden yayımladı. İŞKUR'un yayınladığı ilanlara göre, 158 kamu personeli alacağını duyurdu. İŞKUR, İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir ve diğer illerde birçok personel alacak. İşte ,İŞKUR'un yayınladığı, kamu hastanelerine alınacak 158 personel iş ilanı ile ilgili detaylar...
İş arayan vatandaşlara umut kapısı olan İŞKUR, milyonlarca vatandaşı iş sahibi yaparak, ülkeye istihdam sağlamaya devam ediyor. İŞKUR, resmi internet sitesinde nisan ayı içerisinde kamu hastanelerine temizlik işçisi, ambulans şoförü, tekniker, eczacı, aşçı gibi pozisyonlar olmak üzere 158 personel alacağını duyurdu. Peki, İŞKUR iş başvurusu nasıl yapılır? İşte, İŞKU'nu yayınladığı güncel iş ilanları ve başvurular ile ilgili bazı bilgiler.
Kamu Kurumları veya Özel Sektör Firmalarında işçi statüsüyle çalışmak üzere iş arayanlar, ister internet Şubesi isterse en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla sisteme üye olup, özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra yine İnternet Şubesini kullanarak; Kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabilirler, Çeşitli kriterler girerek yurtiçi iş ilanlarını arayabilir, kişisel bilgileriyle eşleşebilen ilanlara başvurabilirler, Çeşitli kriterler girerek yurtdışı iş ilanlarını arayabilir, yurtdışındaki işyerlerine işgücü sevk etmek isteyen işverenlerin iletişim bilgilerine ulaşarak kendileriyle doğrudan temasa geçebilirler, Bilgi sahibi olmak istedikleri memur ilanları vb. gibi yukarıdaki kapsamın dışında kalan diğer iş ilanlarına ulaşabilirler.
İŞKUR BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İş arayanlar, ister İŞKUR'un internet sitesinden, ister en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü'nden sisteme üye olup kendine uygun işe başvurabiliyor. İş arayanlar İŞKUR'un sitesine özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra; kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabiliyor. Yurtiçi, yurtdışı iş ilanlarını arayabiliyor, işverenlerle doğrudan temasa geçebiliyor.
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