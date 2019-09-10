İŞKUR 10 bin işçi alımı ilanı verdi! İŞKUR başvurusu nasıl yapılır?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriİŞKUR 10 bin işçi alımı ilanı verdi! İŞKUR başvurusu nasıl yapılır?
GeriGündem İŞKUR 10 bin işçi alımı ilanı verdi! İŞKUR başvurusu nasıl yapılır?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
10.09.2019 - 18:34, Son Güncelleme:

İŞKUR 10 bin işçi alımı ilanı verdi! İŞKUR başvurusu nasıl yapılır?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İŞKUR 10 bin işçi alımı ilanı verdi! İŞKUR başvurusu nasıl yapılır?

İŞKUR yayınladığı güncel iş ilanları ile 10 bin işçi alımı yapılacağını duyurdu. Yurt genelinde vasıflı veya vasıfsız iş arayan vatandaşlara istihdam sağlayan İŞKUR'de binlerce açık iş ilanı pozisyon yer alıyor. İş başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, İŞKUR iş ilanlarına yönelik başvuru şartlarını araştırıyor. Peki, İŞKUR başvurusu nasıl yapılır? İşte, o konuya dair detaylar.

İstanbul, İzmir Ankara başta olmak üzere Türkiye genelinde iş arayan vatandaşlara iş imkanı tanımada aracılık eden İŞKUR güncel iş ilanlarını yeniledi. İŞKUR'un verdiği son ilanlara göre, 10 bin işçi alımı yapılacak. İşte, İŞKUR personel alımı başvuruları hakkında merak edilenler.

Kamu Kurumları veya özel sektör firmalarında işçi statüsüyle çalışmak üzere iş arayanlar, ister internet Şubesi isterse en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla sisteme üye olup, öz geçmişlerini kayıt ettikten sonra yine İnternet Şubesini kullanarak; Kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabilirler.

İŞKUR BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İş arayanlar, ister İŞKUR'un internet sitesinden, ister en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü'nden sisteme üye olup kendine uygun işe başvurabiliyor. İş arayanlar İŞKUR'un sitesine özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra; kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabiliyor. Yurtiçi, yurtdışı iş ilanlarını arayabiliyor, işverenlerle doğrudan temasa geçebiliyor.

İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYIN

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Otoyollardaki hız sınırıyla ilgili Bakan'dan önemli açıklama
Eski eşini hastanede bıçakladı! Daha önce serbest kalmıştı, isyan etti: Artık yeter...
Şeytani planla boşandığı eşini öldürdü! Savunması çıldırttı
'Ülkemizin yeni bir göç dalgasını göğüslemesi artık mümkün değildir'