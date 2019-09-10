İŞKUR 10 bin işçi alımı ilanı verdi! İŞKUR başvurusu nasıl yapılır?
İŞKUR yayınladığı güncel iş ilanları ile 10 bin işçi alımı yapılacağını duyurdu. Yurt genelinde vasıflı veya vasıfsız iş arayan vatandaşlara istihdam sağlayan İŞKUR'de binlerce açık iş ilanı pozisyon yer alıyor. İş başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, İŞKUR iş ilanlarına yönelik başvuru şartlarını araştırıyor. Peki, İŞKUR başvurusu nasıl yapılır? İşte, o konuya dair detaylar.
İstanbul, İzmir Ankara başta olmak üzere Türkiye genelinde iş arayan vatandaşlara iş imkanı tanımada aracılık eden İŞKUR güncel iş ilanlarını yeniledi. İŞKUR'un verdiği son ilanlara göre, 10 bin işçi alımı yapılacak. İşte, İŞKUR personel alımı başvuruları hakkında merak edilenler.
Kamu Kurumları veya özel sektör firmalarında işçi statüsüyle çalışmak üzere iş arayanlar, ister internet Şubesi isterse en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla sisteme üye olup, öz geçmişlerini kayıt ettikten sonra yine İnternet Şubesini kullanarak; Kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabilirler.
İŞKUR BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İş arayanlar, ister İŞKUR'un internet sitesinden, ister en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü'nden sisteme üye olup kendine uygun işe başvurabiliyor. İş arayanlar İŞKUR'un sitesine özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra; kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabiliyor. Yurtiçi, yurtdışı iş ilanlarını arayabiliyor, işverenlerle doğrudan temasa geçebiliyor.
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