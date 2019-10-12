İskoçya’da öğrenip Mardin evi yaptılar
DÜNYANIN en büyük yardım kuruluşlarından British Council tarafından desteklenen ve Kültürel Mirası Koruma Derneği ile Edinburgh World Heritage tarafından beraber yürütülen Kültürel Mirasın Korunmasında Kapasite Geliştirme (KORU) Projesi kapsamında Mardin’de yıkılma tehlikesi bulunan eski bir taş ev tespit edildi.
Dernek üyesi mimarlar ‘Tamirevi’ ismi verilen taş evde 10 ay boyunca aralıksız çalıştı. KORU projesi kapsamında Mardin’deki taş ustaları da İskoçya’nın başkenti Edinburgh’a götürülerek eğitildi. Ustalar aynı zamanda Tamirevi’nin restorasyonunda da çalıştı. Restorasyon çalışmaları kapsamında ‘korunması gerekli kültür varlığı’ olarak tescilli olan taş evin yıkılan ve hasar gören kısımları onarıldı. Binadaki kullanılmayan birçok bölüm onarılarak kullanıma açıldı. Çalışmalar kapsamında yapıdaki enerji verimliliğinin sağlanması ön planda tutuldu. Proje kapsamında binanın çatısı güneş panelleri ile donatılarak elektrik ve ısınma sorunu çözüldü.
ENERJİ ÖN PLANDA
Restorasyon çalışmaları tamamlanan Tamirevi’nin açılışı önceki gün gerçekleştirildi. Tamirevi’nin yönetimi Mardin Müzesi’ne devredildi. Edinburgh’ta eğitim alan Mardinli taş ustalarından Şeyhmuz Demirtaş (42), “Baba mesleği olan taş ustalığını 25 yıldır yapıyorum. Edinburgh’taki eğitimlerde farklı teknikler öğrendik. Farklı yapılardaki taşlarda çalışmalar yürüttük. Tamirevi’nin restorasyonunda da çalıştık. Eğitimler başarılı geçti” dedi.
Kültürel Mirası Koruma Derneği üyelerinden Dr. Banu Pekal ise şunları söyledi:
“Atıl vaziyette olan binayı alıp 10 ay gibi bir sürede uzman ekiplerle tadilatını yaptık. Isınma sorunu nedeniyle insanlar kış aylarında taş evlerde kalmayı tercih etmiyor. Bu restorasyon ile bir örnek ev yaptık. Bu sürecin ardından Tamirevi’nde sergiler düzenlemeyi planlıyoruz.”
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