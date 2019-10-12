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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fırat ALKAÇ - İSTİHBARAT
Haber Giriş: 12.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İskoçya’da öğrenip Mardin evi yaptılar

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İskoçya’da öğrenip Mardin evi yaptılar

DÜNYANIN en büyük yardım kuruluşlarından British Council tarafından desteklenen ve Kültürel Mirası Koruma Derneği ile Edinburgh World Heritage tarafından beraber yürütülen Kültürel Mirasın Korunmasında Kapasite Geliştirme (KORU) Projesi kapsamında Mardin’de yıkılma tehlikesi bulunan eski bir taş ev tespit edildi.

Dernek üyesi mimarlar ‘Tamirevi’ ismi verilen taş evde 10 ay boyunca aralıksız çalıştı. KORU projesi kapsamında Mardin’deki taş ustaları da İskoçya’nın başkenti Edinburgh’a götürülerek eğitildi. Ustalar aynı zamanda Tamirevi’nin restorasyonunda da çalıştı. Restorasyon çalışmaları kapsamında ‘korunması gerekli kültür varlığı’ olarak tescilli olan taş evin yıkılan ve hasar gören kısımları onarıldı. Binadaki kullanılmayan birçok bölüm onarılarak kullanıma açıldı. Çalışmalar kapsamında yapıdaki enerji verimliliğinin sağlanması ön planda tutuldu. Proje kapsamında binanın çatısı güneş panelleri ile donatılarak elektrik ve ısınma sorunu çözüldü.

İskoçya’da öğrenip Mardin evi yaptılar

ENERJİ ÖN PLANDA

Restorasyon çalışmaları tamamlanan Tamirevi’nin açılışı önceki gün gerçekleştirildi. Tamirevi’nin yönetimi Mardin Müzesi’ne devredildi. Edinburgh’ta eğitim alan Mardinli taş ustalarından Şeyhmuz Demirtaş (42), “Baba mesleği olan taş ustalığını 25 yıldır yapıyorum. Edinburgh’taki eğitimlerde farklı teknikler öğrendik. Farklı yapılardaki taşlarda çalışmalar yürüttük. Tamirevi’nin restorasyonunda da çalıştık. Eğitimler başarılı geçti” dedi.

İskoçya’da öğrenip Mardin evi yaptılar

Kültürel Mirası Koruma Derneği üyelerinden Dr. Banu Pekal ise şunları söyledi:

“Atıl vaziyette olan binayı alıp 10 ay gibi bir sürede uzman ekiplerle tadilatını yaptık. Isınma sorunu nedeniyle insanlar kış aylarında taş evlerde kalmayı tercih etmiyor. Bu restorasyon ile bir örnek ev yaptık. Bu sürecin ardından Tamirevi’nde sergiler düzenlemeyi planlıyoruz.”

İskoçya’da öğrenip Mardin evi yaptılar

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