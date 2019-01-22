İSKİ'den su kesintisi açıklaması: Sular ne zaman gelecek?
Su kesintisi yaşanan ilçelerden biri de İstanbul oldu. İSKİ’nin 22 Ocak tarihli planlı kesinti programına göre, şebeke hattındaki arızanın giderimi için yapılacak onarım çalışmaları nedeniyle birçok İstanbul ilçesine su verilemeyecek. Peki, hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? Sular ne zaman gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 22 Ocak 2019 su kesintisine dair açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada kesinti yaşanacak ilçelerin ve mahallelerinin yanı sıra çalışmaların biteceği saat bilgisine yer verildi. Anadolu ve Avrupa Yakası’ndaki birçok ilçede su kesintisi yaşanacak.
İlçe : Avcılar
Etkilenen Mahalleler : Üniversite Mah,Mustafa Kemalpaşa Mah
Açıklama: İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 22.1.2019 - 10:36
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.1.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Hürriyet Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 22.1.2019 - 12:33
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 22.1.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Bahçelievler
Etkilenen Mahalleler : Kocasinan Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 22.1.2019 - 10:42
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.1.2019 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe: Bakırköy
Etkilenen Mahalleler: Cevizlik Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 22.1.2019 - 11:43
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.1.2019 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe: Bağcılar
Etkilenen Mahalleler : Hürriyet Mah
Açıklama: İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 22.1.2019 - 11:33
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 22.1.2019 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 1Kısım Mah
Açıklama: İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 22.1.2019 - 10:53
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 22.1.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler: Mahmut Şevket Paşa Mah,Ali Bahadır Mah
Açıklama : Bölgeye Su Verilmesine Rağmen, Depoların Ve Şebeke Borularının Tam Dolarak İstenen Basınca Ulaşamaması Nedeniyle Basınç Düşüklüğü Yaşanmaktadır.
Başlama Tarihi : 21.1.2019 - 18:47
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.1.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kağıthane
Etkilenen Mahalleler : Seyrantepe Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 22.1.2019 - 12:02
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.1.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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