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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
22.01.2019 - 12:58, Son Güncelleme:

İSKİ'den su kesintisi açıklaması: Sular ne zaman gelecek?

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Su kesintisi yaşanan ilçelerden biri de İstanbul oldu. İSKİ’nin 22 Ocak tarihli planlı kesinti programına göre, şebeke hattındaki arızanın giderimi için yapılacak onarım çalışmaları nedeniyle birçok İstanbul ilçesine su verilemeyecek. Peki, hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? Sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 22 Ocak 2019 su kesintisine dair açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada kesinti yaşanacak ilçelerin ve mahallelerinin yanı sıra çalışmaların biteceği saat bilgisine yer verildi. Anadolu ve Avrupa Yakası’ndaki birçok ilçede su kesintisi yaşanacak.

İlçe :  Avcılar

Etkilenen Mahalleler :  Üniversite Mah,Mustafa Kemalpaşa Mah

Açıklama:  İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 22.1.2019 - 10:36

Bitiş Tarihi       : Çalışmanın tahmini olarak 22.1.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe      :   B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler :  Hürriyet Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi :   22.1.2019 - 12:33

Bitiş Tarihi:  Çalışmanın tahmini olarak 22.1.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe :   Bahçelievler

Etkilenen Mahalleler    : Kocasinan Mah

Açıklama :   İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi :  22.1.2019 - 10:42

Bitiş Tarihi :  Çalışmanın tahmini olarak 22.1.2019 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe: Bakırköy

Etkilenen Mahalleler:  Cevizlik Mah

Açıklama   :   İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 22.1.2019 - 11:43

Bitiş Tarihi       :  Çalışmanın tahmini olarak 22.1.2019 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe:    Bağcılar

Etkilenen Mahalleler    :   Hürriyet Mah

Açıklama:    İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi :  22.1.2019 - 11:33

Bitiş Tarihi:    Çalışmanın tahmini olarak 22.1.2019 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Başakşehir

Etkilenen Mahalleler :  Bahçeşehir 1Kısım Mah

Açıklama:    İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi :           22.1.2019 - 10:53

Bitiş Tarihi:  Çalışmanın tahmini olarak 22.1.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe :     Beykoz

Etkilenen Mahalleler: Mahmut Şevket Paşa Mah,Ali Bahadır Mah

Açıklama   :  Bölgeye Su Verilmesine Rağmen, Depoların Ve Şebeke Borularının Tam Dolarak İstenen Basınca Ulaşamaması Nedeniyle Basınç Düşüklüğü Yaşanmaktadır.

Başlama Tarihi :   21.1.2019 - 18:47

Bitiş Tarihi       :  Çalışmanın tahmini olarak 22.1.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe  :    Kağıthane

Etkilenen Mahalleler  :   Seyrantepe Mah

Açıklama  : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi :   22.1.2019 - 12:02

Bitiş Tarihi  :   Çalışmanın tahmini olarak 22.1.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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