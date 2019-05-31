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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
31.05.2019 - 13:32, Son Güncelleme:

İSKİ'den bayram tatili öncesi 'Baraj ve göllere girmeyin' uyarısı

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İSKİ'den bayram tatili öncesi 'Baraj ve göllere girmeyin' uyarısı

İSKİ, bayram tatili öncesinde vatandaşlara "Baraj ve göllere girmeyin" uyarısı yaptı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), bayram tatili öncesi yaptığı açıklamayla vatandaşları boğulmalara karşı uyardı.

Baraj ve göllere girmenin can güvenliği açısından tehlikeli olduğunun belirtildiği açıklamada, "İçme suyu kaynakları olan göller ve barajlar, tatlı su kaynakları olması sebebiyle kaldırma kuvveti düşük olan, serinleme ve yüzme amacıyla kullanılmaması gereken alanlardır. Özellikle sıcak yaz aylarının yaşandığı günlerde İstanbul’da ve ülkemizin bazı şehirlerinde baraj ve göllere girilmesi sebebiyle can kaybına varan elim olaylar yaşanmaktadır. İlgili yerel yönetimlerin de tüm uyarılarına rağmen maalesef söz konusu durumlar yaşanmaya devam etmektedir. İstanbul’da su kaynağı olarak kullanılan alanların toplam uzunluğu 681 bin 452 metredir ve doğa içerisinde yer alan böylesine bir alanın çevrilmesi ve her noktasının an be an izlenmesi mümkün değildir. Talihsiz olayların önüne geçilebilmesi için İstanbulluların, bilhassa da ebeveynlerin içme suyu kaynağı olan göllere kesinlikle girilmemesi ve yüzme amaçlı olarak kullanılmaması konusunda daha duyarlı ve dikkatli olması gerekmektedir" denildi.

İSKİden bayram tatili öncesi Baraj ve göllere girmeyin uyarısı

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