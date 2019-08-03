İSKİ’den 9 istifa
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İSKİ’nin yönetimi dün istifa etti. İSKİ Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Genel Müdür Fatih Turan, yönetim kurulu üyeleri Prof. Dr. İzzet Öztürk, Prof. Dr. Adem Esen, Sıddık Eraslan ile Alişan Koyuncu, genel müdür yardımcıları Selami Taşer, Cafer Sezgin, Recep Hazır ve Metin Akbaş, yeni yönetime istifalarını sundu.
Yapılan ortak açıklamada, 23 Haziran seçiminden itibaren geçen 6 haftalık sürede gerçekleşen brifing ve toplantılarda, hayati öneme sahip su ve atık su hizmetleriyle ilgili kurumsal bilgi birikim ve tecrübelerin yeni yönetime aktarıldığı belirtildi.
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