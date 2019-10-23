İSKİ uyardı: İstanbul’da 12 saatlik su kesintisi... Sular ne zaman gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) İstanbul’da 12 saati bulan su kesintileri yaşanacağını duyurdu. Arnavutköy, Sultangazi ve Eyüpsultan'da 23 Ekim'de bazı bölgelere 12 saat su verilemeyecek. Peki, sular ne zaman gelecek?
İSKİ, planlı su kesintisi programını paylaştı. İsale hattında gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle İstanbul'un bazı mahallelerinde su kesintisi yaşanacak, çarşamba günü 12 saat süreyle su kesintisi yaşanacak
İSKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, isale hattında gerçekleştirilecek deplase ve bağlantı çalışmaları nedeniyle 23 Ekim Çarşamba günü 10.00 ile 22.00 arasında Arnavutköy'de Boğazköy İstiklal Mahallesi ve Devlet Hastanesi'nde su kesintisi yaşanacak.
Aynı gün ve saatte, Sultangazi'de Malkoçoğlu, İsmetpaşa, Cebeci, Eski Habipler ve Yayla mahalleleri ile askeri bölge, Eyüpsultan'da da Pirinççi Mahallesi su alamayacak
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