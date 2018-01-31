İSKİ saat kaçta açılıyor- kaçta kapanıyor? İSKİ çalışma saatleri

İSKİ ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi/hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Bu içeriğimizden çalışma günleri ve İSKİ’nin açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, öğle arası başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz.

İSKİ, hafta içi her gün 08:30 - 12:00 / 13:00 - 16:30 saatleri arasında; Cumartesi günü ise 09:00 - 13:00 saatleri arasında hizmet sunmaktadır.

İSKİ Genel Müdürlüğü, Güzeltepe Mahallesi Alibey Caddesi No:25 34060 Eyüp Sultan/İSTANBUL adresinde bulunmaktadır. Ayrıca, 0212 321 00 00 - 0212 301 20 00 telefon numaraları veya 0212 321 77 19 / 0212 301 60 00 faks numaralarıyla da ulaşabilirsiniz.

İSKİ TARİHÇESİ

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, kısaca İSKİ, 1981 yılında kurulmuş ve 1984 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin himayesi altına alınmış bağımsız bütçeli bir kuruluştur. Eski idare binasının yerine meydan, park ve zemin altı otopark yapılmaktadır.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanı olduğu İSKİ’de Büyükşehir Belediye Meclisi, İdarenin Genel Kurulu’nu oluşturur.

İSKİ’nin başlıca görevleri; içme suyu temin etmek, atık suları toplamak, su havzalarını korumak ve dereleri ıslah etmektir. İSKİ, İstanbul genelinde 14 milyon kişiye hızlı hizmet sağlamaktadır.

İSKİ, idari yapılanma olarak 5 Genel Müdür Yardımcılığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, İç Denetim Birim Başkanlığı, 19 Daire Başkanlığı ve 96 Müdürlükten oluşmaktadır. Özellikle teknik kadrodaki personelin ağırlıklı olduğu Kurumda; 3 bin 863 işçi, 2 bin 617 memur olmak üzere toplam 6 bin 480 personel görev yapmaktadır.

İSKİ, hafta içi her gün 08:30 - 12:00 / 13:00 - 16:30 saatleri arasında; Cumartesi günü ise 09:00 - 13:00 saatleri arasında hizmet sunmaktadır.

İSKİ Genel Müdürlüğü, Güzeltepe Mahallesi Alibey Caddesi No:25 34060 Eyüp Sultan/İSTANBUL adresinde bulunmaktadır. Ayrıca, 0212 321 00 00 - 0212 301 20 00 telefon numaraları veya 0212 321 77 19 / 0212 301 60 00 faks numaralarıyla da ulaşabilirsiniz.