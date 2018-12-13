İSKİ personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) bünyesinde çeşitli birimlerde istihdam etmek üzere 461 personel alımı yapılıyor. Söz konusu ilana başvurular 10 Aralık'ta son buldu. Gözler şimdi İSKİ'nin yapacağı değerlendirme sonucu açıklanacak sonuçlarda. Peki, İSKİ personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
İSKİ, KPSS'den en az 70 puan şartı aradığı ilanla personel alımı yapacağını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Bilgisayar İşletmeni, Mühendis, Kütüphaneci ve Kimyager gibi kadrolar için yapılacak alımlarda süreç devam ediyor. İşte, İSKİ personel alımı başvuru sonuçları hakkında merak edilenler...
BAŞVURULAR TAMAMLANDI
Sınava girmek isteyen adaylar başvurularını 03/12/2018–10/12/2018 tarihleri arasında https://basvuru.iski.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru formunu doldurarak gerçekleştirtirdi.
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Belirlenen tarihler arasında https://basvuru.iski.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda başvuruda bulunan adaylar arasından T.C. Kimlik Numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumu kontrol edilmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının 5 (beş) katı aday evrak teslimi için 17/12/2018 tarihinde https://basvuru.iski.gov.tr adresinden ilan edilecektir.
Adaylar https://basvuru.iski.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzaladıkları başvuru formu ve aşağıda sayılan belgeleri, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Güzeltepe Mahallesi Alibey Caddesi No:7 34060 Eyüpsultan/İstanbul adresine 24/12/2018 – 28/12/2018 tarihleri arasında (sadece iş günlerinde ve 09.00 – 17.00 saatleri arasında) ulaştıracaklardır.
YAZILI SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?
Memur kadroları için yapılacak sözlü sınav 07/01/2019 – 08/02/2019 tarihleri arasında İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Güzeltepe Mahallesi Alibey Caddesi No:7 34060 Eyüpsultan/İstanbul adresinde yapılacaktır.
Personel alım işleminin diğer aşamaları yapılacak sınava ve sonuçlarına bağlı olduğundan sınava katılmamaya yönelik olarak hiçbir mazeret kabul edilmeyecektir. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
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