İSKİ personel alımı başvuru sonuçları açıklandı!
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) bünyesinde çeşitli birimlerde görevlendirmek edilmek üzere alınacak personeller için yapılan başvuruların sonuçları açıklandı. KPSS'den en az 70 puan şartı aradığı ilanla personel alımı yapacağını geçtiğimiz günlerde duyuran İSKİ, söz konusu başvuruların sonuçlarını erişime açtı. İşte, İSKİ'den yapılan sonuç açıklaması ve başvuru sonucu sorgulama sayfası...
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre T.C. Kimlik Numarası ile ÖSYM kayıtları ve öğrenim uyumu kontrol edilmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının 5 (beş) katı aday belirlenmiştir.
Adaylar https://basvuru.iski.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzaladıkları başvuru formu ve aşağıda sayılan belgeleri, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Güzeltepe Mahallesi Alibey Caddesi No:7 34060 Eyüpsultan/İstanbul adresine 24/12/2018 – 28/12/2018 tarihleri arasında (sadece iş günlerinde ve 09.00 – 17.00 saatleri arasında) getirecektir.
GEREKLİ BELGELER
Nüfus cüzdanı veya fotokopisi,
Diploma veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri kurumumuzca tasdik edilebilir.)
KPSS sonuç belgesinin internet çıktısı,
2 adet Biyometrik fotoğraf, (bir tanesi başvuru formuna yapıştırılacak)
Yabancı okul mezunları için denklik belgesi aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri kurumumuzca tasdik edilebilir.)
Bilgisayar İşletmeni kadroları için M.E.B.'den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğüne dair traskript belgesi,
Özel Şartlarda belirtilen kadrolar için Yüksek Lisans mezuniyet belgesinin aslı veya fotokopisi, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri kurumumuzca tasdik edilebilir.)
Özel Şartlarda belirtilen kadrolar için YDS ya da eşdeğer sayılan sınav sonuç belgesinin internet çıktısı,
Özel Şartlarda belirtilen kadrolar için Osmanlıca Yazılan Eser ve El Yazmalarını Okumak ve Türkçeye Çevirmek Konusunda en az 140 saatlik Sertifikanın aslı veya fotokopisi
Not: Adayların İdaremizce tasdik edilmek üzere İstenilen Evrakların birer fotokopisini beraberinde getirmesi gerekmektedir.
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