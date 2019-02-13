İSKİ mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Güvenlik soruşturması detayı
İSKİ mülakat sonuçları, 7 Ocak-8 Şubat tarih aralığında gerçekleştirilen sözlü mülakatların ardından adayların gündeminde yer almaya başladı. 461 kişinin istihdam edileceği İSKİ mülakatlarının ardından vatandaşların gözleri sonuç aşamalarına çevrilmişti. Peki, İSKİ mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
İSKİ mülakat sonuçları, son günlerin araştırılan konuları arasında yer almaya devam ediyor. 8 Şubat tarihinde son mülakata giren adaylar, sonuçlar için kurumun resmi internet sitesine kilitlendi. Peki, İSKİ mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, yüzlerce kişinin merakla beklediği o sonuçlar hakkında bazı bilgiler
İSKİ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Su ve Kanalizyon İdaresinin yaptığı sözlü mülakatların tamamlanmasının üzerinden 5 gün geçmesi üzerine gözler sonuç ekranına çevrildi.
İSKİ, mülakat sonuçları hakkında herhangi bir bilgi vermezken, güvenlik soruşturmalarının tamamlanmasının hemen ardından sonuçların açıklanması bekleniyor.
SÖZLÜ SINAVDA NELER YÖNELTİLDİ?
Sözlü sınav; aşağıda belirtilen konularda 15’er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır.
Sözlü sınav;
1) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
2) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
4) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat
Sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alınması şarttır.
Adayların atamaya esas başarı puanı, yukarıdaki açıklamaya göre hesaplanacak sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir.
Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.
En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar aday, asıl aday olarak belirlenir. Sınavda 60 ve üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin kurumun genel ağ sayfasında(https://www.iski.gov.tr) ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak, Güzeltepe Mahallesi Alibey Caddesi No:7 34060 Eyüpsultan/İstanbul İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Müdürlüğüne (6. Kat, 602 nolu oda) itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılarak ilgilisine yazılı olarak bilgi verilecektir.
Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
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