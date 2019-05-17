İSKİ memur alımı sınav sonuçları açıklandı | Sınav sonucu nasıl öğrenilir?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriİSKİ memur alımı sınav sonuçları açıklandı | Sınav sonucu nasıl öğrenilir?
GeriGündem İSKİ memur alımı sınav sonuçları açıklandı | Sınav sonucu nasıl öğrenilir?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
17.05.2019 - 20:52, Son Güncelleme:

İSKİ memur alımı sınav sonuçları açıklandı | Sınav sonucu nasıl öğrenilir?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İSKİ memur alımı sınav sonuçları açıklandı | Sınav sonucu nasıl öğrenilir?

İSKİ bünyesinde devlet memurları kanununa tabi olarak istihdam edilecek 461 memur alımının sınav sonuçları, kurumun internet adresinde yapılan duyuru ile adayların erişimine açıldı. Sınav sonucunun açıklanması ile beraber, adaylar sonuçları öğrenmek için araştırma yapmaya başladı. Peki, İSKİ memur alımı sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, 461 memur alımının gerçekleştirildiği İSKİ sınav sonucu öğrenme ekranı.

İSKİ bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; 7 Ocak 2019 ile 8 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılan ve toplamda 461 memur alımının gerçekleştirildiği sınavın sonuçları açıklandı. Sınavın sonuçları İSKİ’nin www.iski.gov.tr adresi üzerinden adayların erişimine açıldı. İşte, İSKİ sınav sonucu öğrenme ve sorgulama ekranı...

SINAV SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre resmi prosedürlerin ve uzun süre devam eden gerekli güvenlik soruşturmalarının tamamlanmasının ardından sonuçlar bugün açıklandı. Sınav sonucunu merak eden adaylar İSKİ’nin www.iski.gov.tr adresinden sonuçları öğrenebilecekler.

SINAV SONUCUNU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

Eylül Yağlıkara cinayeti davası... Mahkeme Başkanı'nın bu sorunu yanıtlayamadı

Çiftlik Bank davasında flaş gelişme

Tüyler ürperten ifade ortaya çıktı: Siyanürü "1, 2, 3 fondip" diyerek içirmiş

Görür görmez makam aracını durdurdu