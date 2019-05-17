İSKİ memur alımı sınav sonuçları açıklandı | Sınav sonucu nasıl öğrenilir?
İSKİ bünyesinde devlet memurları kanununa tabi olarak istihdam edilecek 461 memur alımının sınav sonuçları, kurumun internet adresinde yapılan duyuru ile adayların erişimine açıldı. Sınav sonucunun açıklanması ile beraber, adaylar sonuçları öğrenmek için araştırma yapmaya başladı. Peki, İSKİ memur alımı sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, 461 memur alımının gerçekleştirildiği İSKİ sınav sonucu öğrenme ekranı.
İSKİ bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; 7 Ocak 2019 ile 8 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılan ve toplamda 461 memur alımının gerçekleştirildiği sınavın sonuçları açıklandı. Sınavın sonuçları İSKİ’nin www.iski.gov.tr adresi üzerinden adayların erişimine açıldı. İşte, İSKİ sınav sonucu öğrenme ve sorgulama ekranı...
SINAV SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?
Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre resmi prosedürlerin ve uzun süre devam eden gerekli güvenlik soruşturmalarının tamamlanmasının ardından sonuçlar bugün açıklandı. Sınav sonucunu merak eden adaylar İSKİ’nin www.iski.gov.tr adresinden sonuçları öğrenebilecekler.
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