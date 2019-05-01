İSKİ duyurdu: Bazı bölgelere 16 saat süreyle su verilemeyecek.
Arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle İstanbul’un bazı ilçelerine su verilemiyor. İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) su kesintisi yaşanacak ilçeleri resmi sayfası üzerinden paylaşıyor, vatandaşlar ise kesintilerin biteceği saati araştırıyor. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
Kağıthane Arıtma Tesisi ile İstanbul Havalimanı arasında imalatı tamamlanan içme suyu isale hattının bağlantı çalışmaları nedeniyle, 1 Mayıs Çarşamba günü 22.00 ile 2 Mayıs Perşembe günü 14.00 saatleri arasında Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Sultangazi ilçelerinde bazı bölgelere 16 saat süreyle su verilemeyecek.
İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, su alamayacak bölgeler arasında, Eyüpsultan ilçesi, Alibeyköy, Karadolap, Çırçır, Akşemsettin, Güzeltepe, Emniyettepe, Mithatpaşa ve Göktürk mahalleleri bulunuyor. Gaziosmanpaşa ilçesinde, Barbaros Hayrettin Paşa, Karadeniz, Yeni Mahalle, Karayolları, Mevlana ve Kazım Karabekir mahallelerinde su kesintisi uygulanacak. Sultangazi ilçesinde de Cumhuriyet, 50. Yıl, Sultançiftliği, Uğur Mumcu, Esentepe, Yunus Emre, Gazi, 75. Yıl ve Zübeyde Hanım mahalleleri ve Bayrampaşa İlçesi'nde Cevatpaşa ve Yıldırım mahallelerinde su kesintisi yapılacak.
Kağıthane Arıtma Tesisi ile İstanbul Havalimanı arasında imalatı tamamlanan içme suyu isale hattının bağlantı çalışmaları nedeniyle, 1 Mayıs Çarşamba günü 22.00 ile 2 Mayıs Perşembe günü 14.00 saatleri arasında Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Sultangazi ilçelerinde bazı bölgelere 16 saat süreyle su verilemeyecek.
İlçe
:
Adalar
Etkilenen Mahalleler
:
Kınalı Ada
Açıklama
:
İçme suyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
2019-05-01 11:10:10.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 1.5.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Başakşehir
Etkilenen Mahalleler
:
İkitelli Osb
Açıklama
:
İçme suyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
2019-05-01 11:50:01.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 1.5.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler
:
Cumhuriyet Mah,Barış Mah
Açıklama
:
İçme suyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
2019-05-01 11:40:19.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 1.5.2019 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Üsküdar
Etkilenen Mahalleler
:
Ünalan Mah
Açıklama
:
İçme suyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
2019-05-01 11:39:44.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 1.5.2019 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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