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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.05.2019 - 13:02, Son Güncelleme:

İSKİ duyurdu: Bazı bölgelere 16 saat süreyle su verilemeyecek.

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İSKİ duyurdu: Bazı bölgelere 16 saat süreyle su verilemeyecek.

Arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle İstanbul’un bazı ilçelerine su verilemiyor. İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) su kesintisi yaşanacak ilçeleri resmi sayfası üzerinden paylaşıyor, vatandaşlar ise kesintilerin biteceği saati araştırıyor. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

Kağıthane Arıtma Tesisi ile İstanbul Havalimanı arasında imalatı tamamlanan içme suyu isale hattının bağlantı çalışmaları nedeniyle, 1 Mayıs Çarşamba günü 22.00 ile 2 Mayıs Perşembe günü 14.00 saatleri arasında Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Sultangazi ilçelerinde bazı bölgelere 16 saat süreyle su verilemeyecek.

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, su alamayacak bölgeler arasında, Eyüpsultan ilçesi, Alibeyköy, Karadolap, Çırçır, Akşemsettin, Güzeltepe, Emniyettepe, Mithatpaşa ve Göktürk mahalleleri bulunuyor. Gaziosmanpaşa ilçesinde, Barbaros Hayrettin Paşa, Karadeniz, Yeni Mahalle, Karayolları, Mevlana ve Kazım Karabekir mahallelerinde su kesintisi uygulanacak. Sultangazi ilçesinde de Cumhuriyet, 50. Yıl, Sultançiftliği, Uğur Mumcu, Esentepe, Yunus Emre, Gazi, 75. Yıl ve Zübeyde Hanım mahalleleri ve Bayrampaşa İlçesi'nde Cevatpaşa ve Yıldırım mahallelerinde su kesintisi yapılacak.

Kağıthane Arıtma Tesisi ile İstanbul Havalimanı arasında imalatı tamamlanan içme suyu isale hattının bağlantı çalışmaları nedeniyle, 1 Mayıs Çarşamba günü 22.00 ile 2 Mayıs Perşembe günü 14.00 saatleri arasında Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Sultangazi ilçelerinde bazı bölgelere 16 saat süreyle su verilemeyecek.

İlçe

:

Adalar

Etkilenen Mahalleler

:

Kınalı Ada

Açıklama

:

İçme suyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

2019-05-01 11:10:10.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 1.5.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe

:

Başakşehir

Etkilenen Mahalleler

:

İkitelli Osb

Açıklama

:

İçme suyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

2019-05-01 11:50:01.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 1.5.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Beylikdüzü

Etkilenen Mahalleler

:

Cumhuriyet Mah,Barış Mah

Açıklama

:

İçme suyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

2019-05-01 11:40:19.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 1.5.2019 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe

:

Üsküdar

Etkilenen Mahalleler

:

Ünalan Mah

Açıklama

:

İçme suyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

2019-05-01 11:39:44.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 1.5.2019 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

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