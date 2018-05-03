İSKİ binaları yıkılıp altı otopark, üstü yeşil alan oluyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Feriköy’deki 20 bin metrekarelik alandaki İSKİ binalarının yıkılıp okul ve kent parkı olarak hizmet vereceğini söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve İBB olarak yürüttükleri ortak çalışmayla, mahallelerdeki boş alanları otopark yapmak yerine okul binalarının altına otopark yapacaklarını anlatan İBB Başkanı Mevlüt Uysal, “Boş alanları otopark yapmamız halinde üzerine sadece çalı ve çim mahiyetinde yeşillik oluşturabiliyoruz. Altı beton olduğu için uzun soluklu ağaç imkanı yok. Her ne kadar üstü yeşil olsa bile maksimum 1 – 1,5 metre toprak ilavesiyle yeşil alan oluşturabiliyoruz. O yüzden diyoruz ki, eğer bir yerde kamu binası varsa altını otopark yapalım. Kamuya, yani mahalleye hizmet etsin. Etrafında yeşil alan varsa onu betonlaştırmayalım” dedi.

İstanbul’da kişi başına düşen yeşil alan miktarının 8 metrekare civarında olduğunu, mesire yerleri ve park alanlarıyla 12 metreyi geçtiğini söyleyen Mevlüt Uysal, “İSKİ artık online sisteme geçti. Bu nedenle her mahallede bir idari binaya ihtiyaç duymuyor. Bir mahallede İSKİ binası olmaması hizmette aksama oluşturmuyor. İSKİ binalarının olduğu yerlerde binaları kaldırıp yeşil yapabiliriz” dedi.

Feriköy’deki İSKİ binasının yıkımını izleyen Mevlüt Uysal, Kadıköy ve Bağdat Caddesi’nde Tarım Bakanlığı’nın olduğu yeri de devralıp, yeşil alana dönüştürme çalışmasını tamamladıklarını, TOKİ’ye ait Ataköy’deki Baruthane alanını da yeşil alana dönüştüreceklerini söyledi.

DERE KENARLARINA YÜRÜYÜŞ VE BİSİKLET YOLU

Mevlüt Uysal ıslah edilmiş dere kenarlarındaki koruma bantlarına da beton yerine yürüyüş yolu ve bisiklet yolu yapacaklarını söyledi.