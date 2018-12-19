İşkencecinin bahanesine bak! Papağana eziyet eden Özdemir elendi diye yapmış
Papağanına yaptığı işkence videosunu sosyal medyada paylaştıktan sonra yaşanan büyük infial üzerine polis tarafından gözaltına alınan bir televizyon programı eski yarışmacısı Murat Özdemir, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Özdemir polisteki ifadesinde “Yarışmadan haksız yere diskalifiye edildim, alkolün etkisiyle ne yaptığımı bilmiyorum” dedi.
Televizyonda bir yemek yarışmasındaki agresif tavırları ve diskalifiye edilmesinin ardından yaptığı taşkınlıklarla gündeme gelen Murat Özdemir, önceki gece evinde Jako cinsi papağanına işkence ettiği görüntüleri sosyal medyada paylaştı. “Uyuşturucu kullanmak”, “mala zarar vermek”, “tehdit” ve “aile içi şiddet” gibi suçlardan 5 ayrı kaydı bulunduğu ve geçmişte işlediği bir suç sebebiyle denetimli serbestlikten yararlandığı ortaya çıkan Özdemir, papağana işkence ettiği videoda, “Acun baba de lan” diyerek küfürlü şekilde bağırmıştı.
EV ÖNÜNDE PROTESTO
Görüntüler üzerine binlerce kişi sosyal medyada tepki mesajları yazıp Özdemir’in bir an önce kontrol altına alınmasını istedi. Savcılığın talimatıyla Murat Özdemir gece yarısı Ortaköy’deki evinde gözaltına alındı.İfadesi alınan Özdemir’in, “Yarışmadan haksız yere diskalifiye edildim. Daha sonra toparlanamadım. Dün akşam da alkolün etkisiyle ne yaptığımı bilmiyorum” dediği öne sürüldü. Savcılığın, gözaltına alındığında ifadesinin ardından sabah adliyeye kendisi gelmesi koşuluyla serbest bırakılmasını istediği Özdemir’in, evinin önünde protesto amaçlı bir grubun toplanması ve alkollü olması nedeniyle sabaha kadar karakolda tutulması kararlaştırıldı. Sabah saatlerinde de savcılık polise, Özdemir’in savcılığa sevk edilmesi talimatını verdi.
ARKA KAPIDAN ÇIKTI
Polisteki işlemlerinin ardından dün sabah saatlerinde İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen Özdemir’e gazetecilerin, “Papağana neden işkence ettiniz?” diye sorması üzerine “İşkence yapmadım. Parmağımı ısırdı” diye cevap verdi. Yaklaşık 3 saat sonra Özdemir, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Özdemir savcılık koridorunda bulunan arka kapıdan çıkarak adliyeden ayrıldı.
AKIL HASTANESİNE SEVK EDİLDİ
Sonrasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özdemir hakkında 5199 Hayvanları Koruma Kanunu’nun 14. ve 28. maddeleri gereğince “hayvana eziyet” eylemi sebebiyle idari yaptırım kararı uygulanmasına hükmetti. Savcılık, şüpheli Özdemir’in akıl sağlığı yönünden incelenmesine karar verdi. Savcılık Özdemir’i, İstanbul Valiliği’ne gönderdi. Valilik de akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk etti. Özdemir hakkında sağlık raporunun sonucuna göre adli işlemlere devam edileceği öğrenildi.
BARO’DAN DA SUÇ DUYURUSU
ANKARA Barosu, papağana eziyet eden Murat Özdemir’in cezalandırılması için suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilen dilekçede özetle şu ifadelere yer verildi: “Şüphelinin eylemini sosyal medyada canlı yayında gözler önüne sermesi, maalesef hayvanlara uygulanan şiddetin cezasız kalmasının sonucudur. Esaslı yaptırımla karşılaşmayacağının bilincinde olan şüpheli, işkence görüntülerini yayınlamaktan çekinmemiştir. Bu katıksız şiddetin ve vahşetin cezasız kalmaması gerekmektedir. Hayvanların yaşam hakkı yasalarımızla koruma altındadır. Şahsın daha fazla hayvana zarar vermemesi, kanunlarımızın öngördüğü şekilde cezalandırılması için gerekli soruşturmanın yapılması için bu suç duyurusunda bulunmak zorunlu olmuştur.” m AA
YASA HÂLÂ NEYİ BEKLİYOR
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, ekim ayında yapılan AK Parti MYK toplantısında hayvanlara yönelik işkenceye karşı yasanın bir an önce çıkmasını gerektiğini vurgulayarak, “Yasa hâlâ neyi bekliyor? Bir an önce çıkartın. Hayvanlara işkence eden ve öldürenlere verilen cezaları da arttırın” demişti. Erdoğan, 13 Aralık’ta Cumhurbaşkanlığında düzenlenen İkinci 100 Günlük Eylem Planı Tanıtım Toplantısı’nda da “Hayvan hakları çalışmalarımızı da sürdürüyoruz” açıklamasını yapmıştı. AK Parti yönetimi hayvan haklarıyla ilgili yaptığı düzenlemeyi ocak ayında Meclis’e sunarak, yerel seçimden önce yasalaştırmayı planlıyor. Taslakta 20 madde yer alıyor. Düzenlemeyle, hayvanlara işkence ve eziyet edenler artık idari para cezasıyla kurtulamayacak ve 5 yıldan 10.5 yıla kadar hapis cezası alacak. Cezalar paraya da çevrilemeyecek. (ANKARA)
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