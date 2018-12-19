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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çetin AYDIN-Damla GÜLER/İSTANBUL
19.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

İşkencecinin bahanesine bak! Papağana eziyet eden Özdemir elendi diye yapmış

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İşkencecinin bahanesine bak! Papağana eziyet eden Özdemir elendi diye yapmış

Papağanına yaptığı işkence videosunu sosyal medyada paylaştıktan sonra yaşanan büyük infial üzerine polis tarafından gözaltına alınan bir televizyon programı eski yarışmacısı Murat Özdemir, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Özdemir polisteki ifadesinde “Yarışmadan haksız yere diskalifiye edildim, alkolün etkisiyle ne yaptığımı bilmiyorum” dedi.

Televizyonda bir yemek yarışmasındaki agresif tavırları ve diskalifiye edilmesinin ardından yaptığı taşkınlıklarla gündeme gelen Murat Özdemir, önceki gece evinde Jako cinsi papağanına işkence ettiği görüntüleri sosyal medyada paylaştı. “Uyuşturucu kullanmak”, “mala zarar vermek”, “tehdit” ve “aile içi şiddet” gibi suçlardan 5 ayrı kaydı bulunduğu ve geçmişte işlediği bir suç sebebiyle denetimli serbestlikten yararlandığı ortaya çıkan Özdemir, papağana işkence ettiği videoda, “Acun baba de lan” diyerek küfürlü şekilde bağırmıştı.

EV ÖNÜNDE PROTESTO

Görüntüler üzerine binlerce kişi sosyal medyada tepki mesajları yazıp Özdemir’in bir an önce kontrol altına alınmasını istedi. Savcılığın talimatıyla Murat Özdemir gece yarısı Ortaköy’deki evinde gözaltına alındı.İfadesi alınan Özdemir’in, “Yarışmadan haksız yere diskalifiye edildim. Daha sonra toparlanamadım. Dün akşam da alkolün etkisiyle ne yaptığımı bilmiyorum” dediği öne sürüldü. Savcılığın, gözaltına alındığında ifadesinin ardından sabah adliyeye kendisi gelmesi koşuluyla serbest bırakılmasını istediği Özdemir’in, evinin önünde protesto amaçlı bir grubun toplanması ve alkollü olması nedeniyle sabaha kadar karakolda tutulması kararlaştırıldı. Sabah saatlerinde de savcılık polise, Özdemir’in savcılığa sevk edilmesi talimatını verdi.

ARKA KAPIDAN ÇIKTI

Polisteki işlemlerinin ardından dün sabah saatlerinde İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen Özdemir’e gazetecilerin, “Papağana neden işkence ettiniz?” diye sorması üzerine “İşkence yapmadım. Parmağımı ısırdı” diye cevap verdi. Yaklaşık 3 saat sonra Özdemir, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Özdemir savcılık koridorunda bulunan arka kapıdan çıkarak adliyeden ayrıldı.

AKIL HASTANESİNE SEVK EDİLDİ

Sonrasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özdemir hakkında 5199 Hayvanları Koruma Kanunu’nun 14. ve 28. maddeleri gereğince “hayvana eziyet” eylemi sebebiyle idari yaptırım kararı uygulanmasına hükmetti. Savcılık, şüpheli Özdemir’in akıl sağlığı yönünden incelenmesine karar verdi. Savcılık Özdemir’i, İstanbul Valiliği’ne gönderdi. Valilik de akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk etti. Özdemir hakkında sağlık raporunun sonucuna göre adli işlemlere devam edileceği öğrenildi.

BARO’DAN DA SUÇ DUYURUSU

ANKARA Barosu, papağana eziyet eden Murat Özdemir’in cezalandırılması için suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilen dilekçede özetle şu ifadelere yer verildi: “Şüphelinin eylemini sosyal medyada canlı yayında gözler önüne sermesi, maalesef hayvanlara uygulanan şiddetin cezasız kalmasının sonucudur. Esaslı yaptırımla karşılaşmayacağının bilincinde olan şüpheli, işkence görüntülerini yayınlamaktan çekinmemiştir. Bu katıksız şiddetin ve vahşetin cezasız kalmaması gerekmektedir. Hayvanların yaşam hakkı yasalarımızla koruma altındadır. Şahsın daha fazla hayvana zarar vermemesi, kanunlarımızın öngördüğü şekilde cezalandırılması için gerekli soruşturmanın yapılması için bu suç duyurusunda bulunmak zorunlu olmuştur.” m AA

YASA HÂLÂ NEYİ BEKLİYOR

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, ekim ayında yapılan AK Parti MYK toplantısında hayvanlara yönelik işkenceye karşı yasanın bir an önce çıkmasını gerektiğini vurgulayarak, “Yasa hâlâ neyi bekliyor? Bir an önce çıkartın. Hayvanlara işkence eden ve öldürenlere verilen cezaları da arttırın” demişti. Erdoğan, 13 Aralık’ta Cumhurbaşkanlığında düzenlenen İkinci 100 Günlük Eylem Planı Tanıtım Toplantısı’nda da “Hayvan hakları çalışmalarımızı da sürdürüyoruz” açıklamasını yapmıştı. AK Parti yönetimi hayvan haklarıyla ilgili yaptığı düzenlemeyi ocak ayında Meclis’e sunarak, yerel seçimden önce yasalaştırmayı planlıyor. Taslakta 20 madde yer alıyor. Düzenlemeyle, hayvanlara işkence ve eziyet edenler artık idari para cezasıyla kurtulamayacak ve 5 yıldan 10.5 yıla kadar hapis cezası alacak. Cezalar paraya da çevrilemeyecek. (ANKARA)

Papağana işkence yapan murat özdemir adliyeye sevkedildi
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İşkence edilen papağanın son durumu böyle görüntülendiGözaltına alınan Murat Özdemir isimli şahıs tarafından işkence edilen ve tedavi altına alınan papağanın son görüntüleri yürekleri ısıttı.
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