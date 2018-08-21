İşkence mağduru ‘Sızı’ya protez
BALIKESİR'de bacakları kesilerek ölüme terk edilen ve hayvanseverlerin İstanbul'a götürüp tedavi ettirdiği ‘Sızı' köpeğe protez bacakları takıldı.
Ayakları kesik halde bulunan köpek, sosyal medya sayfasında paylaşılmış ve kısa sürede hayvanseverler harekete geçmişti. İşkence mağduru köpeğin hikayesinden etkilenen hayvansever Tutku Gümüş, yaralı köpeği İstanbul’a getirerek tedavi ve rehabilitasyon sürecini başlatmıştı. 2 aydır tedavisi devam eden ve Sızı adı verilen köpeğin kesik bacaklarına protez takıldı.
İNSANLARDAN HÂLÂ KORKUYOR
Veteriner Hekim Burak Uçar, Sızı’nın her geçen gün daha iyiye gittiğini belirterek şöyle konuştu: "Kopan iki pati için bacakların kalıpları çıkarıldı ve tak çıkar protezler yapmayı uygun gördük. Yaşlı olduğu için kalıcı bir protez olmasını tercih etmedik. Çünkü tekrar enfeksiyon riskiyle karşı karşıya bırakmak istemedik. Daha ön bacağındaki protezi kullanamıyor ama zamanla ona da alışacaktır. İki ay kadar süren bu mücadelede de insanlara da alışmaya başladı. Ama hâlâ biraz korkuyor.”
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