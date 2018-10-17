İşkence etti, öldürdü, yaktı... Cani 3 yıl sonra yakalandı
İşkence yapıldıktan sonra boynu kırılarak öldürülen, cesedi yakılarak tanınmaz hale getirilen Uzay Çebi’nin (43) katili yakalandı.
Cinayet Büro bünyesinde kurulan özel ekip, faili meçhul kalan dosyayı 3 yıl sonra raftan indirerek delilleri tekrar incelemeye aldı. Yanmış bir mum, sigara paketi ve çakmaktan yola çıkan ekip, olay anında evde bir erkek bulunduğunu belirledi. Bunun üzerine Çebi’nin çevresini incelemeye alan özel ekip, sevgilisi Fazlı Tekeli’nin ismine ulaştı.
‘DOSYA KAPANDI SANDIM’
Gözaltına alınan Tekeli, önce suçlamaları reddetti, önüne konulan delillerden sonra ise suçunu itiraf etti. Çebi ile sevgili olduklarını, para konusunda aralarında tartışma çıktığını belirten Tekeli, Çebi’nin öldükten sonra evi ateşe vererek olaya kaza süsü vermek istediğini söyledi. Tekeli, olayın üzerinden 3 yıl geçtiğini, bu nedenle dosyanın kapandığını düşündüğünü de ifade etti.
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