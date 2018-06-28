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    İşkence eğitimi! Uzun süre park edince polis şüphelendi

    DHA
    28.06.2018 - 05:57 | Son Güncelleme:

    Antalya'da, üzerinde 'köpek eğitim' yazısı bulunan, camları kapalı, kapıları kilitli otomobilde saatlerce aç-susuz bırakılan köpek, polis tarafından kurtarıldı. verdi. Polis, köpeği, belediye çalışanlarına teslim etti. Otomobili yanlış yere park ettiği için sürücüye 108 TL’lik ceza kesildi

    Antalya Yat Limanı’ndaki varyantta, önceki akşam devriye görevi yapan polis, pazartesi akşamından beri park halindeki bir otomobilden şüphelendi. Üzerinde “Köpek Eğitim” yazısı bulunan otomobili inceleyen polis, arka koltuktaki köpeği görünce şaşkınlık yaşadı. Polis, camı kapalı, kapısı kilitli otomobilde bitkin haldeki ‘terrier’ cinsi köpeği kurtarmak için seferber oldu. Otomobilin camlarını güçlükle açan polis, köpeğin hava almasını sağladı. Köpeğe ulaşmak için bu kez otomobilin kapılarını açan polis, sıcak hava nedeniyle bunalan hayvanı kucaklayarak araçtan çıkardı. Su ve yiyecek temin eden polis, köpeği besledi.

    İşkence eğitimi Uzun süre park edince polis şüphelendi

    Otomobilin sahibinin olay yerine uzun süre gelmemesi üzerine, polis, Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı’na haber verdi. Polis, köpeği, belediye çalışanlarına teslim etti. Otomobili yanlış yere park ettiği için sürücüye 108 TL’lik ceza kesildi.

    Etiketler: son dakika , haberler
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