İşkence edilerek öldürülmüştü! Vahşette yeni gelişme: Halası da serbest bırakıldı

Olay, geçtiğimiz çarşamba günü Çınar’a bağlı Başalan Mahallesi'nde yaşandı. 8 yaşındaki Muhammed Veli Dümez, akşam saatlerinde kaybolmuş, aile fertleri tarafından yapılan arama çalışmalarının ardından küçük çocuk ertesi gün harabe bir evde işkence edilmiş vaziyette bulunmuş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan güvenlik güçleri, Muhammed Veli Dümez’in dayısı V.T. ve halası H.T.’yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlılardan V.T. ifadesinin ardından dün sevk edildiği mahkemede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Gözaltında tutulan hala H.T.’nin de sevk edildiği mahkemede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.