İskeleye sıkışan kedi böyle kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde iskelenin altına sıkışan kedi, Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış ekiplerince kurtarıldı.
Yalıkavak Mahallesi'nde bir kedinin denize düştüğünü fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, beton iskelenin altına giren kedinin buraya sıkıştığını gördü. Bunun üzerine yardım istenen Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış ekibi, kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.
Kedi, doğal yaşamına bırakıldı.
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