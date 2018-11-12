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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)
12.11.2018 - 13:37, Son Güncelleme:

İskele ortada kaldı! Durum kritik seviyenin de altında

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İskele ortada kaldı! Durum kritik seviyenin de altında

TÜRKİYE Tabiatını Koruma Derneği Isparta Temsilcisi emekli akademisyen Erol Kesici, Eğirdir Gölü’nün son 10 yıl içerisinde aşırı kayıpla birlikte su seviyesinin 6-7 metreye kadar düştüğünü belirterek, "Göl kritik su seviyesinin altına inmektedir" dedi.

Isparta’nın Eğirdir ilçesindeki Türkiye’nin ikinci en büyük tatlı su gölü olma özelliği taşıyan stratejik önemli birinci derecede içme suyu olan Eğirdir Gölü’nde son dönemde su seviyesinde önemli oranda azalma gözlendi. Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Eğirdir SU Ürünleri Fakültesi’nden emekli öğretim üyesi ve Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Isparta Temsilcisi Erol Kesici, Eğirdir Gölü’nün kuruma periyoduna girdiğini söyledi.

Önceki yıllarda 520 kilometrekare olan gölün yüzey alanının 445 kilometrekareye düşerek göl aynasının giderek küçüldüğünü vurgulayan Erol Kesici, genişleyen kıyı alanlarının da yapı ve meyve bahçeleriyle işgal edildiğini kaydetti. Önceki yıllarda ortalama 16 metre su seviyesine sahip gölün son 10 yıl içerisinde aşırı oranda su kaybetmesiyle birlikte ortalama su seviyesinin 6-7 metreye kadar düştüğüne dikkati çeken Kesici, "Bunun temel nedeni gölden aşırı oranda su alımıdır. Gölde bu yıl 1,5- 2 metre kadar seviye kaybının başlıca nedeni gölün Karaot mevkisinde sondaj kuyusuyla çapları 3,5 metre borularla su alımlarıyla göl adeta boşaltılmaktadır. Gölün kurumasının esas nedenleri buharlaşma değildir. Yıllardır gölde buharlaşma var" dedi.

İskele ortada kaldı Durum kritik seviyenin de altında

'KİRLİLİK SORUNU GİDEREK ARTMAKTADIR'

Yağışların azlığı nedeniyle gölün kuruma periyoduna girmesinin söz konusu olamayacağını, gölü besleyen dere, çay ve yüzey sularının önüne çok sayıda gölet, baraj yapımı ve HES’lere su verilmesi olduğunu savunan Erol Kesici, gölün beslenmesi için gerekli olan suların ulaşamadığını, göl havzasında binlerce yasal ya da yasal olmayan kuyu bulunduğunu kaydetti. Erol Kesici, "Su seviyesi azaldıkça gölün yıllardır var olan kirlilik sorunu giderek artmaktadır. Sudaki çözünür madde miktarı artarak gölün içme suyu olarak kullanımı tehlikeye girmektedir. Göl bu yoğun baskılar sonucu kritik su kotu altına düşmektedir" diye konuştu.

İskele ortada kaldı Durum kritik seviyenin de altında

'SORUN AYNI, ÇÖZÜMÜ BELLİ'

Eğirdir Gölü’nü kurtarmak için çözüm yolunun basit olduğunu anlatan Erol Kesici, gölün korunması gerektiğini, gölle ilgili koruma yasaları ve özel hükümlerin uygulanması gerektiğine işaret etti. Kesici, "Politik ve popülist bakıştan vazgeçilmelidir. Su yönetimi, bilimsel, teknolojik bilinenlerle yönetilmelidir. 5 milyon yılı aşkın süredir doğasına müdahale edilmeyen ve su çevrimiyle döngüsünü sürdüren kanallar kapatılmamalıdır. Eğirdir Gölü için komşusu olan ve coğrafyadan silinen Akşehir ve bu yıl kuruyan Eber gibi doğal göllerden ders alınmalıdır. Sorun aynıdır. ’Kurumaz’ denilen dünyanın ikinci büyük gölü Aral Gölü’nün nasıl kuruduğu da unutulmamalıdır. Sorun aynı, çözümü belli, yeter ki zaman geçirmeden, daha sonra 'ah vah'lanmadan çözüme başlanmalıdır" dedi.

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