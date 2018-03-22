İşitme engellileri dolandırdılar

Başsavcıvekili Musa Yücel’in koordinesinde sürdürülen soruşturmada, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama ve el koyma işlemi yapıldı. Yapılan aramalarda, çok sayıda şahsa ait ortaklık senetleri ve üye belgelerine el konuldu. El konulan belgelerin 20 koli olduğu bildirildi.

Şüphelilerin, işitme engelli 230 vatandaşı, 15 milyon lira tutarında dolandırdıkları belirtildi.

ANNE VE BABASI DA İŞİTME ENGELLİ

Operasyon hazırlıkları devam ettiği sırada, 20 Mart tarihinde şikâyetçilerden bazıları Esra Erol’un programına katılarak dolandırıldıklarını iddia etti. Canlı yayına telefon ile bağlanan örgüt lideri İrfan A. 21 Mart’ta yapılacak canlı yayına bizzat katılacağını bildirdi. İrfan A., 21 Mart tarihindeki programın bitiminde gözaltına alındı. Müştekiler, İrfan A.’nın anne ve babasının da işitme engelli olduğunu, işaret dilini çok iyi bildiğini, dolandırıcılık yaparken bunu kullandığını anlattı.



