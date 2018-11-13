İsimler CHP'de
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Mansur Yavaş’ın İYİ Parti’yle yaptığı görüşme ve ortak aday mesajıyla ilgili dün şu değerlendirmeyi yaptı:
“Bizde isim belirleme yetkisi PM’nin. İsimlerle ilgili benim değerlendirme yapmam doğru olmaz. Sonuçta bu isimler PM’de değerlendirilerek karar verilecektir.”
Öztrak, Kemal Kılıçdaroğlu–Ahmet Türk görüşmesi için de “CHP Genel Başkanı demokrasiden yana olan, haktan-hukuktan yana olan, her türlü aşırılıkla, terörle arasına mesafe koyan herkesle görüşür. Bu görüşmenin nezaket görüşmesi ve daha çok karşı tarafı dinlemeye yönelik olduğunu biliyorum” dedi.
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