'İşimiz bitmiş değil'

DEVLET OTORİTESİ TESİS EDİLDİ

Yıldırım, Türk Polis Teşkilatı’nın 173’üncü kuruluş yıldönümü dolayısıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindeki heyeti Çankaya Köşkü’nde kabul etti. Yıldırım kabulde şunları söyledi: “Bugün, yurdun her köşesinde devlet otoritesi, güvenlik tam anlamıyla tesis edilmiştir. Hatta yurtdışı kaynaklı terör odaklarına karşı da hiç müsamaha göstermeden operasyonlarımız, faaliyetlerimiz zaman ve şartlar ne zaman gerektirirse o zaman icra edilmektedir. Polis teşkilatımızın ortaya koyduğu Jandarma’yla, Özel Kuvvetler’iyle, Silahlı Kuvvetler mensuplarıyla birlikte, başarı Balkanları, bütün Avrupa’yı koruyan, onları terör tehdidine, yasadışı göçe karşı teminat altına alan, NATO çerçevesinde de çok büyük bir görev ve sorumluluk ifa ediyor. Her ne kadar dostlarımız bunu tam anlamıyla takdir edemeseler de biz tarihi geçmişi, devlet geleneği olan bir ülke olarak yapmamız gereken neyse onu yapıyoruz. Dünyaya örnek bir davranış ortaya koyuyoruz.”



