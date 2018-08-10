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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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İHA
10.08.2018 - 08:12, Son Güncelleme:

İsim benzerliğinden 100 bin liralık haciz

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İsim benzerliğinden 100 bin liralık haciz

Elazığ’da iş yerinin isim benzerliğinden dolayı bir başkasının 95 bin TL'lik borcu kendisine gelen kadın işletmeci büyük şok yaşadı. İşletme sahibi Gülnihal Canbay, haciz işlemini 50 bin TL yatırarak durdurabildi.

Edinilen bilgiye göre, Nailbey Mahallesi Vali Fahri Bey Caddesi'nde giyim mağazası bulunan N.K. 5 sene önce firmalara borcundan dolayı iş yerini kapattı. Kapanan iş yerinin ismi ile bir başka mağazanın sattığı ürünün isminin benzer olması nedeniyle borçla alakası olmayan Gülnihal Canbay’ın işlettiği mağazaya İstanbul 8. İcra Hukuk Mahkemesi tarafından 95 bin liralık icra kararı geldi. N.K.'nın borcunu tahsil etmek üzere Canbay'ın iş yerine polisle birlikte icra memuru ve firmanın avukatı gelerek haciz işlemi yapmak istedi. Canbay, 95 bin TL'lik haczi durdurmak ve itiraz davası açmak için İstanbul 9. İcra Müdürlüğüne 50 bin TL para yatırmak zorunda kaldı. Böyle bir hacizle karşı kaşıya kalması nedeniyle büyük şok yaşayan Canbay, kapanan iş yerinin ismi ile kendi mağazasında sattığı ürünün isminin aynı olmasından dolayı böyle bir olayla karşılaştıklarını öğrendiğini söyledi.

3 gündür mağdur olduklarını belirten Gülhinal Canbay, “Burada komşumuz olan N.K.'nın borcu ve icrası bize geldi. Benim vergi levham, ruhsatım, her şeyim farklı olmasına rağmen onun borcu bana geldi. 3 gündür mağazam bayram öncesi iş göremiyor. Artık bir çıkmaza girdik. Burada benim hiçbir günahım yok” diyerek yaşadığı sıkıntıyı aktardı.

Durumu haciz için gelen avukatlara anlatamadığını vurgulayan Canbay, asıl borç sahibine kendisinin ulaştığını ancak "Ben kabul etmiyorum. Ne yaparsanız yapın" diyerek terslediğini kaydetti.

Savcılığa suç duyurusunda bulunacağını dile getiren Canbay, "5 sene öncesi kendi mağazası aynı caddede 6 dükkan ilerdeydi. Borcunu firmaya ödemiyor. 90 bin lira gibi bir borcu var. Onun dükkanında resmiyeti Kayra ismi ile geçiyor. Ama biz Kayra markasını satıyoruz. Tabelada sade o değil, diğer markalarda yazılı. O zaman onların da borcu bize gelsin. Böyle bir dünya yok" diyerek tepkisini dile getirdi.

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