İsim benzerliğinden 100 bin liralık haciz

Edinilen bilgiye göre, Nailbey Mahallesi Vali Fahri Bey Caddesi'nde giyim mağazası bulunan N.K. 5 sene önce firmalara borcundan dolayı iş yerini kapattı. Kapanan iş yerinin ismi ile bir başka mağazanın sattığı ürünün isminin benzer olması nedeniyle borçla alakası olmayan Gülnihal Canbay’ın işlettiği mağazaya İstanbul 8. İcra Hukuk Mahkemesi tarafından 95 bin liralık icra kararı geldi. N.K.'nın borcunu tahsil etmek üzere Canbay'ın iş yerine polisle birlikte icra memuru ve firmanın avukatı gelerek haciz işlemi yapmak istedi. Canbay, 95 bin TL'lik haczi durdurmak ve itiraz davası açmak için İstanbul 9. İcra Müdürlüğüne 50 bin TL para yatırmak zorunda kaldı. Böyle bir hacizle karşı kaşıya kalması nedeniyle büyük şok yaşayan Canbay, kapanan iş yerinin ismi ile kendi mağazasında sattığı ürünün isminin aynı olmasından dolayı böyle bir olayla karşılaştıklarını öğrendiğini söyledi.

3 gündür mağdur olduklarını belirten Gülhinal Canbay, “Burada komşumuz olan N.K.'nın borcu ve icrası bize geldi. Benim vergi levham, ruhsatım, her şeyim farklı olmasına rağmen onun borcu bana geldi. 3 gündür mağazam bayram öncesi iş göremiyor. Artık bir çıkmaza girdik. Burada benim hiçbir günahım yok” diyerek yaşadığı sıkıntıyı aktardı.

Durumu haciz için gelen avukatlara anlatamadığını vurgulayan Canbay, asıl borç sahibine kendisinin ulaştığını ancak "Ben kabul etmiyorum. Ne yaparsanız yapın" diyerek terslediğini kaydetti.

Savcılığa suç duyurusunda bulunacağını dile getiren Canbay, "5 sene öncesi kendi mağazası aynı caddede 6 dükkan ilerdeydi. Borcunu firmaya ödemiyor. 90 bin lira gibi bir borcu var. Onun dükkanında resmiyeti Kayra ismi ile geçiyor. Ama biz Kayra markasını satıyoruz. Tabelada sade o değil, diğer markalarda yazılı. O zaman onların da borcu bize gelsin. Böyle bir dünya yok" diyerek tepkisini dile getirdi.



