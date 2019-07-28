Işılay Saygın vefat etti
Türkiye'nin ilk kadın Çevre ve Turizm Bakanı Işılay Saygın vefat etti. 72 yaşındaki Saygın, solunum yetmezliği tanısıyla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi görüyordu. Saygın, yarın İzmir’de törenle son yolculuğuna uğurlanacak.
4 Nisan 1947 yılında İzmir’de doğan Saygın, Ege Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden yüksek mimar olarak mezun oldu. 1973-1980 yıllarında Adalet Partisi’nden Buca Belediye Başkanlığı yaptı. 12 Eylül askeri darbesiyle görevden ayrıldı. 1983, 1987, 1991, 1995 ve 1999 seçimlerini kazanarak 5 dönem İzmir milletvekili olan Saygın, Tansu Çiller’in başbakanlığındaki 52. hükümette ilk kadın Çevre Bakanı, Mesut Yılmaz’ın başbakanlığındaki 53. hükümette de ilk kadın Turizm Bakanı olarak görev yaptı. Saygın, yine Çiller ve Yılmaz ile Erbakan’ın başbakanlığındaki hükümetlerde Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevinde bulundu. Saygın, imam nikâhlı çiftlere resmi nikâh ve kadın okur yazarlığının arttırılması çalışmalarıyla biliniyordu.
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