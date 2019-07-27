Işılay Saygın kimdir? İşte Türkiye'nin ilk kadın Turizm Bakanı ile ilgili bilgiler
Türkiye'nin ilk kadın Turizm Bakanı ve ilk kadın Çevre Bakanı Işılay Saygın, hayatını kaybetti. Geçtiğimiz günlerde solunum yetmezliği nedeniyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Işılay Saygın, 72 yaşındaydı. İşte, Işılay Saygın'ın hayatına dair bilgiler
4 Nisan 1947 tarihinde dünyaya gelen Işılay Saygın, 1973-1980 yıllarında Buca Belediye Başkanlığı yaptı. Ege Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunu olan Işılay Saygın, 1973-80 iki dönem Buca Belediye Başkanlığı görevini yaptı. Buca Belediye Başkanlığı görevini yaparken, 12 Eylül Askeri Darbesi ile görevden ayrıldı. 2 yıl serbest mimar olarak görev yaptı. Saygın, 1983, 1987, 1991, 1995 ve 1999 yıllarındaki seçimleri kazanarak beş dönem İzmir Milletvekilliği yaptı.
Saygın, Tansu Çiller'in başbakan olduğu 52. hükümette 23 Şubat - 6 Mart 1996 tarihlerinde ilk kadın Çevre Bakanı olarak görev aldı. Mesut Yılmaz'ın başbakanlık yaptığı 53. hükümette de 6 Mart - 28 Haziran 1996 yıllarında ilk kadın Turizm Bakanı olarak görev yaptı.
Saygın, 51, 52, 54 ve 55. hükümetlerde devlet bakanı olarak görev aldı.
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