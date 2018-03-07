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    Işık Yayıncılık'a FETÖ operasyonu: 41 gözaltı var... 19 kişi aranıyor

    Çağatay KENARLI-İSTANBUL,(DHA)
    07.03.2018 - 10:09 | Son Güncelleme:

    FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in kitaplarının yayıncısı olan Işık Yayıncılık çalışanı 60 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. 41 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 19 kişi ise aranıyor.

    İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in kitaplarının yayıncısı olan Işık Yayıncılık çalışanı 60 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

    İstanbul merkezli 4 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 41 kişi gözaltına alındı. Firari 19 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

    Şüphelilerin bankalardan kredi çekip Bank Asyaya yatırdıkları da tespit edildi.

     

    Etiketler: ışık yayıncılık , fetö operasyonu , gözaltı kararı , gündem
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