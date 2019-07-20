İşi bitince kimseye acımazdı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİşi bitince kimseye acımazdı
GeriGündem İşi bitince kimseye acımazdı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
20.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İşi bitince kimseye acımazdı

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
İşi bitince kimseye acımazdı

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında hakkında kırmızı bülten çıkarılan 6 kişiden biri olan ve 15 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen 30 yaşındaki Cudi Cumhur, cezaevinde gelen ‘iş tekliflerini’ ve Mehmet Aydın’a dair detayları Hürriyet’e anlattı. Cumhur, ‘Tosuncuk’ diye anılan Aydın için “Yüksek egosu vardı. İşi bittiği adama saygısı da biter, acımazdı” dedi.

Cudi Cumhur, Çiftlik Bank’ın yazılımını geliştiren, sistemin teknik işleyişini kontrol eden kişiydi. ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın’a yakın çalışıyordu. Ondan gelen talepleri yerine getiriyor, yeni gelişen durumları da Aydın’a raporluyordu. Aydın ile birlikte Arjantin’e gitti. Çiftlik Bank benzeri bir sistemi orada da kurmak için 5.5 ay çalıştılar. Bürokrasiye takılınca geri döndüler. Daha sonra aralarında sorun çıkınca Çiftlik Bank’tan ayrıldı. 23 Nisan 2018’de İstanbul’da yakalandı. Maltepe Yüksek Güvenlikli Cezaevi’ndeki yaklaşık 15 aylık tutukluluğun ardından 4 Temmuz’da diğer tutuklu sanıklarla birlikte tahliye edildi. Kendisini “Çiftlik Bank’ın yazılım elemanı” olarak tarif eden Cudi Cumhur, cezaevinde kendisine gelen iş tekliflerini ve Mehmet Aydın’la ilgili detayları Hürriyet’e şöyle anlattı:

TOSUN KAÇTI BUNLAR KAFESTE

İşi bitince kimseye acımazdı

“Cezaevinde kaldığım süre boyunca sayısız avukat ziyarete geldi. Bizde çok para olduğunu düşünüyorlar. Bazıları ‘Ben seni garanti çıkartırım’, kimi ‘Tanıdıklar var, onları devreye soktum’ diyordu. Bazısı ‘Senin hukuki durumun ötekilerden daha iyi’ diyordu. Orada binlerce mahkûm var. Biz, (Çiftlik Bank tutukluları) onların içinde çok dikkat çektik. ‘Tosun kaçtı, paraları yiyor, bunlar kafeste kaldı’ diyorlardı. Gardiyanlar bile hafif alay yollu bize böyle takılıyorlardı. Mafyanın güçlü isimleri de vardı ama biz onlardan meşhurduk. Orada bizi rahatsız eden olmadı. Beraber yargılandığımız şahıslardan biri ifadelerimi değiştirmem için avukatı vasıtasıyla baskı yapmaya çalıştı. Kabul etmedim, savcıya da bildirdim.”

TEKLİFLER GELDİ

“Cezaevinde 4-5 tutuklu işadamıyla tanıştım. Onlardan da teklif geldi. Dışarı çıktığımda da ortak tanıdıklar vasıtasıyla gelen teklifler oldu. Hepsini reddettim. Çiftlik Bank sürecinde iyi kötü edindiğimiz bir tecrübe var tabii. Bundan istifade etmek istiyorlar. Kimi profesyonel, kimi de art niyetli. Yatırım şirketlerinden de teklif aldım. Çiftlik Bank’ın farklı varyasyonlarının yazılımını yaptırmak istiyorlar. Bu tekliflerin hukuki olanı da var, gayri resmi olanı da. Kendilerine göre legal ve hukuki. Sermaye toplayıp, yatırım ortaklığı gibi bir plan var kafalarında. Ama neticenin ne olacağı belli. Mehmet Aydın da aynı hukuki ve legal mesajlarla yola çıkmıştı.”

 

EGOSU YÜKSEKTİ

İşi bitince kimseye acımazdı

- Cudi Cumhur, Mehmet Aydın’ın nasıl biri olduğunu anlatırken şunları söyledi: “Egosu yüksekti. Bunun nedeni parayı sonradan görmüş olmanın etkisi de olabilir. Kimseyi kendiyle eş veya kendine denk görmezdi. Hep tepeden bakardı. Sadece benim için değil, herkes için bu tavrı geçerliydi. Kendine lâzım olduğunu, faydalı olacağını düşündüğü personeline çok yakın davranırdı. Jargonunu yumuşatarak etki alanına alırdı. Herhangi bir insani kaygı da gütmezdi. İşi bittiği adama saygısı da biterdi, acımazdı. Şiddet eğilimi vardı. Çiftlikbank olayından insanların bir ders aldığını ve farkındalık oluştuğunu düşünüyorum. Ama çift taraflı bir etki oldu. Mehmet Aydın’a özenen çok kimse var. Eleştiren kadar, mizahen de olsa öven ve takdir eden var. Mahkûmlar arasında Mehmet Aydın bir fenomen. Cezaevine girse orada çok daha meşhur olacağına eminim.”

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Bakanlık açıkladı: Yerli mühimmat kullanıldı... Yerle bir edildi
Sahilde drift yaptı, 10 caretta yuvasına zarar verdi
Gelin ve damatlar canından bezdirdi... Son çare olarak bunu yaptı
Yurtdışına 'Kaynak'