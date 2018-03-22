'İşgal' tepkisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin Ankara büyükelçileriyle beşinci kez dün kahvaltıda bir araya geldi.

Basına kapalı olarak yaklaşık 1.5 saat süren toplantıda, AB ülkelerinin büyükelçileri ağırlıklı olarak ‘ittifak yasası’ ve Afrin konusunda sorular sordu. Büyükelçiler, “2019’da yapılacak seçimlerin yanlı olacağı konusunda endişelerini dile getirirken, ittifak yasasında seçim güvenliğiyle ilgili kaygılara neden olan maddeler bulunduğunu, baskılar nedeniyle 2019 seçimlerinde medyada yer alma konusunda zorluklar yaşanabileceğini” dile getirdi. Kılıçdaroğlu ise “İttifak yasası nedeniyle seçimleri adil ve özgür yapma şartlarımız ortadan kaldırılıyor. İtiraz edeceğiz, seçim güvenliğini ilgilendiren maddelerini Anayasa Mahkemesi’ne götüreceğiz. Türkiye’deki bütün sandıklarda güvenliği sağlayacağız. Bu konuda demokrasiden yana olan siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her şekilde kampanya yapacağız. Özellikle sosyal medyayı kullanacağız” diye konuştu.

ABDULLAH GÜL İLE TEMAS YOK

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda bütün partilerin kendi adayını çıkartacağını, CHP adayının ikinci turda diğer parti tabanlarının desteğini alabilecek bir kişi olacağını söyledi. Kılıçdaroğlu eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün adaylığı ile ilgili görüşme olmadığını belirtti. Büyükelçilerin toplantıda, “OHAL’in artık kalkması gerektiğini” de dile getirdiği öğrenildi.

DOĞRU BULMADIĞIMIZI KENDİSİNE SÖYLEDİK

Büyükelçiler, Afrin konusunda da merak ettikleri konuları sıralarken, Almanya Büyükelçisi Martin Erdmann’ın Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin harekâtını ‘işgal’ olarak değerlendirmesine CHP’liler tepki gösterdi.

CHP’lilerin Suriye’de kapsamlı bir çözümü desteklediklerini belirterek, Afrin harekâtının terör örgütü PKK ve teröre karşı bir operasyon olduğunu belirtip bunun ‘işgal’ olarak nitelendirilemeyeceğini söylediği öğrenildi. Toplantı çıkışında açıklama yapan CHP’nin Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, “Afrin operasyonunun başından beri bizim desteğimiz malum. Oradaki kent yapılanması, kent meclisinin oluşturulması bizim önerimizdi. Almanya’nın Afrin operasyonu konusunda farklı bir tutumu var. Maalesef, ABD, Rusya orada, onlara ilişkin Almanya’dan herhangi bir ses duymadık ama Türkiye teröre karşı bir mücadele yaptığı zaman farklı bir ses geliyor. Tabii bunu biz doğru bulmuyoruz. Kendisine de ifade ettik” diye konuştu.

KULİS: ‘HÂKİM, SAVCI AYAĞA KALKMAYACAK’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun önceki gün yapılan MYK’da, Cumhurbaşkanlığı’ndaki kura töreninde hâkim ve savcıların, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın anons edilmesiyle ayağa kalkmasını eleştirerek, “Geçmişte yargı vesayetinden şikâyet edenlerin gücü ele geçirince ne yaptığını şimdi hep beraber görüyoruz. CHP iktidarında, ayağa kalkma, aynı ABD’de de gelenekselleşmiş olduğu gibi ayıplanacak” dediği belirtildi. Edinilen bilgiye göre toplantıda Kılıçdaroğlu, kurmaylarına yaptığı değerlendirmede, “Bizim iktidarımızda hiçbir savcı ve hâkim, salona bir siyasi, bir genel başkan hatta tarafsız cumhurbaşkanı dahi girdiğinde asla ayağa kalkmayacak. CHP iktidarında ilk yapacağımız işlerden biri yargıda bağımsızlığı sağlamak olacak. Yargının kimsenin önünde ayağa kalkmayacağı ilkesini Türkiye’de tesis edeceğiz” dedi.

Bu arada CHP MYK toplantısında ayrıca, yeni başlayan haftayla siyasete yön vermek için toplantıların artık çarşamba yerine pazartesi günleri sabah yapılması kararlaştırıldı.