İSG soruları ve cevapları yayımlandı- Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
2019-İSG 1. Dönem soruları ve cevapları ÖSYM tarafından yayımlandı. 2019 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2019-İSG), 2019 yılı 1. Dönem Sınavı 18 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleşmişti. Peki, İSG sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) İSG soruları ve cevapları için resmi sayfasından duyuru yayımladı.
Yapılan duyuruda;
“18 Mayıs 2019 tarihinde uygulanan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavının (2019-İSG 1. Dönem) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 21 Mayıs 2019 tarihinde saat 11.00’denitibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir. İfadelerine yer verildi.
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM 1. Dönem sonuç tarihini resmi sayfası üzerinden paylaşmıştı. Yapılan duyuruya göre, iş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı sonuçları, 19 Haziran 2019 tarihinde açıklanacak.
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