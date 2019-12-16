İSG soruları ve cevap anahtarı ÖSYM tarafından yayımlandı - İSG sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM, İSG sonuçları için şu duyuruyu yaptı:

14 Aralık 2019 tarihinde uygulanan 2019 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı 2. Dönem Sınavının (2019-İSG 2. Dönem) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 16 Aralık 2019 tarihinde saat 16.15’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

SONUÇLAR NEREDE AÇIKLANACAK?

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı’na ilişkin sonuçlar ÖSYM’nin resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak. ÖSYM'nin bu yılki takvimine göre İSG sonuçları 7 Ocak tarihinde açıklanacak. T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yapan adaylar sonuçları öğrenebilecek.