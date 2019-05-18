İSG sınavı kaç dakika sürüyor ve saat kaçta bitiyor?
İSG sınavı saat kaçta başlıyor ve kaç dakika sürecek sorusu, sınav sabahı birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Peki, 17 il merkezinde gerçekleştirilen İSG sınavı kaç dakika sürecek ve saat kaçta bitecek? İşte, binlerce kişinin araştırdığı o konu hakkında bazı bilgiler
İSG sınavı saat kaçta bitecek sorusu, sınavın gerçekleşeceği sabah birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Yakınlarını sınav merkezlerinin önünde bekleyen ya da sınava girecek olan kişilerin merakla araştırdığı İSG sınav saati, sorgulanan konular arasında yer alıyor. Peki, İSG sınavı kaç dakika sürecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
İSG SINAVI SAAT KAÇTA BİTECEK?
Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van'da gerçekleştirilecek olan İSG sınavı, 10.15'te başlayacak ve 75 dakika sürecek. Adaylar, 11.30'da sınav salonlarından çıkış yapacak.
Sınavda adaylara, 5 ayrı sertifika alanında çoktan seçmeli sorulardan oluşan bir test uygulanacaktır. Her testte 50 soru yer alacaktır. Aynı tarih ve saatte 5 sertifika alanında yapılacak sınavlarda soru içerikleri farklı olabilecektir. Testler içinde ortak sorular da yer alabilecektir.
1) İş Yeri Hekimliği Testi
2) C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Testi
3) B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Testi
4) A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Testi
5) Diğer Sağlık Personeli Testi
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