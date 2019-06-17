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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.06.2019 - 09:45, Son Güncelleme:

İSG sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak?

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İSG sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Türkiye genelinde belirli okullarda gerçekleştirilen İSG sınavının sonuçları, ÖSYM'nin değerlendirmesinin ardından Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden duyurulacak. Peki, İSG sınav sonuçları nereden ve nasıl öğrenilebilecek? İşte, İş Sağlığı ve Güvenliği alanında yetki belgesi almak isteyenlerin araştırdığı İSG sınav sonuçları hakkında bazı bilgiler

İSG sınav sonuçları, 17 Haziran Pazartesi günü gündemde yer almaya devam ediyor. Peki, ÖSYM takviminde haziran ayının ortalarında açıklanacağı duyurulan sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, milyonlarca kişinin merakla araştırdığı İSG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevapları ve detaylı bilgiler

İSG sonuçları bugün erişime açılacak. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir. Sonuçların öğle saatlerine doğru açıklanması bekleniyor.

PUANLAR NASIL HESAPLANIYOR?

Değerlendirme, her sorunun değeri aynı olmak üzere 100 puan üzerinden yapılacaktır. Adayların doğru cevap sayısı ham puanı olacaktır. Aşağıdaki formül kullanılarak adayların 100 üzerinden puanları hesaplanacaktır:

İSG sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak

Testteki Toplam Geçerli Soru Sayısı, iptal edilen soru/sorular çıkarıldıktan sonra kalan soru sayısıdır.

İş Yeri Hekimliği sertifika alanı ile İş Güvenliği Uzmanlığı sertifika alanlarında sınava giren adayların sınavda başarılı sayılabilmeleri için 70 ve üzerinde; Diğer Sağlık Personeli sertifika alanında sınava giren adayların ise sınavda başarılı sayılabilmeleri için 60 ve üzerinde bir puan almaları gerekmektedir.

ADAYLAR AŞAĞIDAKİ KONULARDAN SINAVA TABİ TUTULMUŞTU

İş yeri hekimliği grubu sınav konuları ile soru yüzdelikleri aşağıdaki gibidir;

Hukuk % 5
Genel İSG Konuları % 15
Mevzuat % 25
Sağlık % 50
Teknik % 5

İş Güvenliği Uzmanlığı Testleri, A Sınıfı İş Güvenliği Testi’nin zorluk derecesi en yüksek olmak üzere sınıflandırılacaktır.

A, B ve C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı grubu sınav konuları ile soru yüzdelikleri aşağıdaki gibidir;

Hukuk % 5
Genel İSG Konuları % 15
Mevzuat % 30
Sağlık % 10
Teknik % 40

Diğer sağlık personeli grubu sınav konuları ile soru yüzdelikleri aşağıdaki gibidir:

Hukuk % 5
Genel İSG Konuları % 30
Mevzuat % 20
Sağlık % 35
Teknik % 10

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