İSG sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2019 İSG sınav yeri sorgulama
2019-İSG 2. Dönem sınavı 14 Aralık Cumartesi günü Türkiye'nin bazı illerinde uygulanacak. Sınav için son hazırlıklar başlarken, sınav giriş belgelerini henüz almayan iş güvenliği uzmanı adayları ÖSYM tarafından açıklanan İSG sınav yerlerini nasıl öğreneceklerini araştırıyor. Peki, İSG sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır? İşte, 2019 İSG sınav yeri sorgulama ekranı ve konuyla ilgili bilgiler.
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İSG) ÖSYM tarafından açıklanan takvim doğrultusunda bu yıl 2. kez düzenlenecek. Sınava girecek olan adaylar, TC kimlik kartları ve sınav giriş belgeleri olmadan sınav binalarına giremeyecek. Hazırlıklarını son ana bırakan vatandaşlar, sınav yerlerini öğrenmek adında araştırmalarını yoğunklaştırdı. İşte, 2019 İSG sınav giriş belgesi hakkında ayrıntılar.
İSG SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ÇIKARTILIR?
14 Aralık 2019 tarihinde uygulanacak olan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavına (2019-İSG 2. Dönem) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemİ 4 Aralık tarihinde tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden alabilecekler.
ÖSYM'DAN ÖNEMLİ HATIRLATMA
14 Aralık 2019 tarihinde uygulanacak 2019 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavına (2019-İSG 2. Dönem) girecek adaylardan, T.C. Kimlik Kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerdeki ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 14 Aralık 2019 Cumartesi günü 07.00 ile 10.00 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir.
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